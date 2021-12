Neix la primera botiga especialitzada en vins i caves sostenibles i de proximitat: Viniscoop.com. El principal valor d'aquest portal és que ofereix productes elaborats per 14 cellers cooperatius catalans. Viniscoop.com ens proposa vestir la nostra taula de Nadal amb productes de km.0 a una excel·lent relació qualitat-preu. I ho fa amb una oferta seductora: un 20% de descompte en tots els caves i descomptes d'entre el 10 i el 20% en una selecció de vins.

El portal compta amb presència de vins de les comarques gironines a través del celler cooperatiu d'Espolla, que hi ofereix diversos vins de la DO Empordà com Babalà o Clos de les Dòmines. El catàleg de Viniscoop.com no es limita als vins i caves sinó que inclou també vermuts, moscatells, rancis i vins dolços de tot el territori català.

Viniscoop.com aposta pel producte cooperatiu: és a dir, un producte de proximitat, autèntic i que fomenta la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental del territori. La meitat del vi que s'elabora a Catalunya està fet per cooperatives i aquest sector aglutina la feina de 8.000 famílies d'agricultors. És un sector dinàmic i que ofereix propostes d'una gran qualitat. Un 60% dels vins del catàleg de la web viniscoop.com tenen algun tipus de premi o puntuació.

Així doncs Viniscoop.com es caracteritza per oferir qualitat, a través d'un catàleg ben seleccionat, per oferir proximitat i sostenibilitat, un alt nivell de servei al client i una compra còmoda i segura. A més, les descripcions dels vins són especialment riques, així com les propostes de maridatge, per a fer reviure a l'usuari la història que hi ha darrere de cada vi. A més dels descomptes nadalencs, el web ofereix enviaments gratuïts per compres mínimes de 60€ i enviament a casa en 2-3 dies laborables.