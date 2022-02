L'associació de consumidors ACOREO ha programat per aquest dijous 10 de febrer una xerrada informativa gratuïta pels afectats del càrtel de cotxes de les comarques de Girona. La trobada es farà a dos quarts de set de la tarda al col·legi d'Advocats de Girona. L'Albert Garcia Borràs, és el president d'ACOREO a Girona i ens en dona més detalls.

Qui pot reclamar?

Tots els compradors que hagin adquirit un vehicle de les marques sancionades en el període comprès entre l'abril del 2006 i l'agost del 2013; empreses i autònoms també poden instar la seva reclamació així com les persones que van constituir un lísing o rènting. En cas d'haver comprat el vehicle durant aquests anys i haver-lo venut posteriorment, es manté la possibilitat de reclamar acreditant documentalment la transacció.

Quina quantitat poden recuperar?

La quantitat a recuperar depèn del moment de la compra, la marca i el cost del vehicle. En informes elaborats per a la Direcció General de la Competència de la Comissió Europea es fixa un sobrepreu mitjà del 20% per a mercats amb càrtel com el de l'automòbil. A Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Competència, en casos molt semblants –càrtel de concessionaris– ha fixat el dany en un 10% de l'import de compra de l'automòbil. Així doncs, serà mitjançant un informe pericial, i la valoració dels jutjats, com es podrà determinar el perjudici patit per cada comprador i, previsiblement, se situarà entre el 10% i el 20% de l'import de la compra del vehicle.

Fins quan es pot reclamar?

El termini màxim per interposar la reclamació és un any. Aquest període es comptabilitza a partir del moment en què la sanció imposada al fabricant del nostre vehicle esdevé ferma, cosa que ha passat aquest 2021 quan el Tribunal Suprem ha resolt els recursos presentats per cada fabricant. Les primeres sentències del Tribunal Suprem es van dictar a l'abril i han anat sortint fins al desembre. Per això, és important interrompre el termini de prescripció i iniciar les accions judicials com més aviat millor.

Què es necessita per a fer la reclamació?

La factura de compra (si es disposa de comprovant del pagament, o qualsevol altra acreditació que serveixi per determinar que es va adquirir el vehicle). I el permís de circulació si és el cas.

Per a més informació: ACOREO GIRONA www.acoreo.org 972 66 47 12