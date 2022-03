La compravenda d'habitatges d'obra nova es troba en un bon moment. Segons dades de l'Associació de Promotors de Catalunya durant l'any passat es van executar un total de 112 promocions a les comarques de gironines que es va traduir en 1.927 habitatges nous. Les tendències també a l'hora d'adquirir un nou habitatge estan canviant. Ara es busquen pisos més petits però que disposin d'àrees enjardinades i espais comunitaris grans, a banda d'estar ben comunicats amb els centres de les ciutats. A continuació coneix algunes de les promocions immobiliàries més destacades que es fan a les comarques de Girona i la tendència en la compravenda.

Habitat Migdia, disseny i sostenibilitat en una ubicació immillorable

Habitat Migdia és la promoció que està desenvolupant la reconeguda promotora Habitat Immobiliària al carrer Migdia, al bell mig de l'Eixample Sud de Girona, envoltada de tots els serveis i a un pas del centre. Aquesta singular promoció, que està actualment en construcció, disposa de 90 habitatges de dos, tres i quatre dormitoris.

La promoció ha estat dissenyada pel prestigiós estudi català Ademà, Canela, Comella Arquitectes Associats i una de les característiques que la distingeixen és que és una promoció sostenible i eficient (compta amb el Certificat d'Eficiència Energètica A).

La promoció disposa de zones i espais exteriors, on gaudir del temps de lleure sense sortir de la llar. Així, la majoria dels seus habitatges tenen espaioses terrasses privades i, a més, disposa d'exclusives zones comunes amb jardí, piscina i una zona de jocs infantils.

Els habitatges d'Habitat Migdia disposen de diferents distribucions, pensades per gaudir al màxim els espais i adaptar-se a les demandes de cada família, com ara plantes baixes amb terrassa o habitatges dúplex a les plantes superiors.

La promoció també ha estat distingida amb el Segell Spatium de Promoció Segura i Saludable per les seves característiques relacionades amb la salut, la seguretat i el benestar, amb la màxima qualificació possible, la d'Excepcional.

Habitat Immobiliària reuneix més de 69 anys d'història, més de 60.000 habitatges lliurats i és reconeguda per la seva Qualitat Habitat avalada per diversos organismes i laboratoris externs.

Sorigué promou un edifici amb vistes privilegiades sobre la Devesa

Sorigué Immobiliària, la promotora constructora del grup empresarial Sorigué, acaba de lliurar una obra residencial a la ciutat de Girona. Amb vistes privilegiades sobre el Parc de la Devesa, el nou edifici plurifamiliar compta amb 32 habitatges, a més de tres locals comercials i una planta subterrània amb places d'aparcament i trasters. A més, l'edificació disposa d'una coberta superior exclusiva, composta per piscina, solàrium amb dutxa i zona de descans.

Els pisos, de tres i quatre dormitoris, ofereixen alta eficiència energètica gràcies a sistemes sostenibles com l'aerotermia per a la climatització i l'obtenció d'aigua calenta i la ventilació de simple flux higrorregulable que renova l'aire en quantitats i condicions òptimes per a la salut. Addicionalment, la fusteria exterior amb doble vidre permet un alt rendiment energètic i per a la il·luminació de diferents estades s'han instal·lat lluminàries encastades tipus led de baix consum.

Quant a l'equipament, tots els habitatges estan dotades amb electrodomèstics i mobiliari de primeres marques, tant en banys com en cuines. En aquest sentit, cal destacar les cures acabades per als mobles de cuina així com els sistemes d'estalvi d'aigua i llum prevists en l'aixeteria de dutxa i lavabos. Per als paviments interiors i de terrasses s'ha triat gres porcelanaic imitació fusta d'alta qualitat que aporta gran naturalitat i sofisticació a l'ambient.

Actualment, Sorigué Immobiliària prepara a més dues noves promocions a Girona. La primera es tracta de dos edificis amb un total de 60 habitatges de 2,3 i 4 habitacions a l'Avinguda de Lluís Pericot amb vista al barri de la Creu de Palau.

La segona consisteix en dos complexos residencials de 37 i 46 habitatges de 2,3 i 4 habitacions en el municipi de Vilablareix, a cinc minuts de la ciutat en un entorn de gran tranquil·litat.

El pis que sempre has volgut, al cor de l’Eixample

Vols viure en un dels millors barris de Girona, a un pas de tot? Somies a tenir un pis amb grans espais exteriors i en un carrer tranquil? No t’ho pensis més! Visita Travessia i enamora’t!

Travessia són 19 pisos d’obra nova situats al carrer Travessia de la Creu de Girona, on destaquen els baixos amb grans patis i els dúplexs de la planta quarta. Tots ells habitatges amples, lluminosos i amb acabats de primera qualitat, que es complementen amb una planta soterrada amb aparcaments i trasters.

A més, l’obra està finalitzada, i per això si vas a veure els pocs pisos que queden en venda i t’enamores, el podràs estar gaudint aquesta primavera! Amb què et quedaràs? Amb una planta baixa amb un pati espectacular? Amb un àtic dúplex? O amb un pis intermedi amb distribucions perfectament estudiades i grans terrasses?

Travessia és el segon edifici que la promotora immobiliària SALAS finalitza a l’Eixample de Girona. A més, també tenen un altre al barri de Mas Masó de Salt, també finalitzat, i on estan comercialitzant els últims pisos en venda.

SALAS, que aquest any celebra 30 anys dedicats a la promoció immobiliària, té una àmplia experiència a Catalunya i Balears i, actualment, està començant a desenvolupar els seus primers projectes a Madrid.

Si t’interessa visitar l’obra de Travessia pots demanar cita prèvia a través del formulari de la web de SALAS, del correu comercial@salas.plus o trucant al 972 969 969.

Agenthia t'ajuda a trobar la llar que necessites

Has pensat a ampliar la família? Has pensat amb tu? Necessites més espai? Agenthia et vol ajudar a resoldre totes aquestes qüestions i oferir-te la llar que necessites i que millor s'adapti al que somies. Per això té promocions d’obra nova a Girona amb diverses tipologies de pis i habitatges ja disponibles amb entregues immediates en noves promocions situades en bones zones de Girona i amb acabats de qualitat. A més, s'ha tingut una gran cura amb tots els acabats tant interiors com exteriors.

Per exemple la promoció Montilivi 1 consta de 27 habitatges de 2, 3 i 4 habitacions a partir de 237.000 euros. Està situada en una zona residencial molt destacada i propera a escoles, instituts, parcs i el CAP Montilivi. La promoció disposa igualment d'aparcament i trasters pels propietaris de l'immoble.

Si la teva opció és l'Eixample Sud Migdia, una de les zones urbanes de major projecció i creixement residencial de la ciutat, Agenthia t'ofereix 50 habitatges d'1, 2 i 3 habitacions amb preus a partir de 165.000. Es tracta d'habitatges amb àmplies terrasses, amb molta llum i ideal també per a famílies distribuïts en planta baixa més tres plantes altes.

Pel que fa a la promoció de Carme 255 són 9 habitatges exclusivament de 2 i 3 habitacions i a partir de 138.000 euros. Són pisos que destaquen especialment pels seus acabats de gran qualitat i fins i tot amb habitatges accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. La façana principal és de paviment ceràmic combinada amb obra vista de color blanc. Possibilitat també d'aparcaments a partir de 16.000 euros i trasters.

Si l'opció és als afores de la ciutat, la promoció d'Agenthia de Quart és ideal, ja que són 18 habitatges també de 2 i 3 habitacions i a partir de 215.000 euros. La façana és d'obra vista blanca i també té plantes baixes amb jardins. Els acabats són de gran qualitat amb terres de parquet, calefacció radiant i aigua calenta per energia aerotèrmia i aire condicionat amb split. A més, la promoció es troba molt ben comunicada ja que està situada a 5 minuts a peu de l'Ajuntament de Quart i el pavelló esportiu.

Finalment, si el que busques és viure envoltat d'espais lliures i zones verdes sense sortir de la cituat de Girona la promoció Parc Domeny II s'adaptarà perfectament ja que són 33 habitatges amb plantes baixes, pisos i àtics de 2, 3 i 4 habitacions a partir de 180.000 euros. Es poden gaudir de grans espais exteriors en una zona molt tranquil·la i amb fantàstiques vistes sobre el pla de Domeny.

Promoció d'habitatges sostenibles Tramuntana a Flaçà

La promoció Tramuntana de Flaçà està dissenyada per ser construïda amb el sistema industrialitzat d’estructura de fusta per ser actualment el material constructiu més sostenible del mercat i respectuós amb el medi ambient, amb la salut de les persones i energèticament més eficient per reduir l’excés d’emissions de CO2 al planeta. Aquesta promoció es basa en una arquitectura sostenible de disseny passiu, un alt grau d’aïllament amb una envolupant sense ponts tèrmics, i una bona estanquitat a l’aire exterior de tota l’edificació i fusteries d’alta eficiència energètica, per així aconseguir garantir la mínima demanda energètica.

La fusta és un material aïllant per naturalesa. El seu ús assegura unes temperatures interiors confortables tant a l’estiu com a l’hivern. Els criteris de casa passiva amb els que treballem garanteixen un estalvi energètic molt important, en especial en els sistemes de climatització.

Cada habitatge disposa d’acabats d’alta qualitat a escollir, possibilitat d’ampliació i de construcció de piscina i adequació del jardí amb plantes autòctones. Els habitatges estan distribuïts en tres plantes: A planta baixa trobem una gran sala d’estar-menjador i la cuina tipus office amb accés directe al jardí. El distribuïdor dona accés a dos dormitoris dobles i un lavabo complet al mateix nivell. A la planta superior accedim al tercer dormitori tipus suite i un estudi. A la planta inferior, a peu de carrer, hi ha el garatge de dues places.

Can Tramuntana és una urbanització de Flaçà molt tranquil·la a prop del poble, al costat dels equipaments esportius municipals i la piscina. L’estació i l’eix comercial del municipi estan a 3 min caminant.

La urbanització està situada al costat del bosc i té connexió directa a espais verds naturals i camins rurals per a la pràctica de tota mena d’esports a l’aire lliure.

Viu la natura a Girona

Viure la natura a Girona i disposar de la llar ideal és possible a la promoció Devesa de Domeny que executa Bussi Habitatges SLU. Un dels seus valors és la seva situació, ja que aquesta promoció integrada per 36 habitatges està situada en una de les zones verdes més importants de la ciutat: el Parc de Domeny.

Els habitatges, disponibles en 2, 3 i 4 habitacions, disposen de garatge i traster, dormitori principal en suit i estan orientats per deixar entrar la llum natural per tots els seus racons. Destaquen especialment per la seva ubicació, que és immillorable, ja que l’edifici es troba a molt pocs minuts pel centre de la ciutat i de tots els serveis essencials però amb la tranquil·litat de viure envoltat per un gran patrimoni natural com és la zona de Domeny.

Un dels aspectes més fonamentals que reclama cada vegada més la societat és l’eficiència energètica. En aquest sentit, aquesta promoció de Domeny incorpora tots els sistemes per complir amb aquest objectiu. Els habitatges, que estan dividits en dos blocs de quatre plantes, disposen d’un sistema d’aerotèrmia per a la producció d’aigua calenta sanitària, calefacció amb radiadors, aire condicionat calor i fred i il·luminació LED. Més informació a www.devesadedomenygirona.com i al telèfon 972 20 88 54.

Safire, especialistes en obra nova eco sostenible: les Smart House

Safire Real Estate són agents de la propietat i Realtors certificats amb més de 20 anys d’experiència en el mercat local i ara també, nacional. Són especialistes en la comercialització de propietats residencials i d'obra nova eco sostenible: les Smart House. Les seves Smart House són habitatges de nova construcció on l'arquitectura, disseny i materials donen lloc a habitatges totalment respectuosos amb el medi ambient.

Basades en la tecnologia SMART de domòtica centralitzada, són també habitatges totalment respectuosos amb el seu entorn: disposen de sistemes d'aïllament SATE, panells fotovoltaics, punt de recàrrega elèctrica per a vehicle i sistemes de calefacció com l'aerotèrmia o geotèrmia. Les Smart House garanteixen així un consum energètic zero totalment controlat tant en components com en funcionament. Les seves promocions d'obra nova es concentren en zones geogràfiques de qualitat, aconseguint que siguin inversions d'alta rendibilitat per als clients compradors, però sobretot, es vol que comprar una casa nova sigui pels clients una millora permanent de la seva qualitat de vida i benestar a llarg termini.

Aquesta construcció no seria possible sense les col·laboracions que estableix amb constructores com Cova Fosca, amb la qual comparteix els mateixos criteris i compromís medioambiental. En destaquen les promocions d'obra nova de Can Llobet (Montilivi-Palau) on es disposa de les últimes unitats d'uns habitatges únics a la ciutat, Smart House de certificació energètica AA en parcel·les de 500 m2 amb vistes panoràmiques de Girona. Construccions d'alta categoria a només deu minuts del centre de al ciutat. El seu disseny, orientació i gran il·luminació durant tot el dia conviden a viure en total harmonia i calidesa amb l'entorn natural on s'ubica.

Per a més informació SAFIRE REAL ESTATE situat al carrer Abeuradors 3 (al costat de la plaça del Vi) Girona 902 920 516