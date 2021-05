El Col·legi de Periodistes creu que "s'ha aprofitat" la pandèmia per limitar l'exercici del periodisme

Amb motiu del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, el Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) publica aquest dilluns un manifest en defensa de l'exercici del periodisme i contra les "pràctiques antidemocràtiques que retallen la llibertat de premsa". L'entitat diu que degut a la pandèmia, durant el darrer any s'han accentuat "fins a limitis extremadament preocupants" limitacions a l'exercici del periodisme, des de la limitació de rodes de premsa i les entrevistes a responsables econòmics, polítics i socials, fins a impedir l'accés als periodistes gràfics, passant per l'ajornament canvis "imprescindibles" en els mitjans públics. "La pandèmia no pot ser una excusa", diu el Col·legi, fent una crida a recuperar "les llibertats retallades".

El manifest del CPC subratlla que la mateixa pandèmia "ha demostrat, una vegada més, que els periodistes són professionals essencials" i que és "imprescindible en democràcia". L'entitat lamenta en aquest sentit que "s'hagi aprofitat" la crisi sanitària per "per agreujar i intentar normalitzar pràctiques antidemocràtiques", algunes de les quals "ja es venien produint" amb anterioritat.

El Col·legi reclama que la crisi del coronavirus "no pot ser una excusa" per modificar i limitar les rodes de premsa, i demana que siguin presencials quan es compleixin tots els requeriments sanitaris. "Exigim que no es normalitzin les rodes de premsa virtuals perquè és molt complicat poder fer preguntes i sobretot repreguntes, una de les claus de la feina dels periodistes", argumenten.

El mateix passa amb les entrevistes, segons el manifest: "La feina dels periodistes es veu molt limitada sense la possibilitat d'interpel·lar directament els responsables polítics, econòmics o socials". A més, el text troba "inadmissibles" les "discriminacions, vetos i filtracions" interessades per part de les administracions en temes d'interès públic general. "S'ha d'obrir les portes a tots els mitjans, sense impedir l'accés ni a hospitals, escoles o camps de futbol... com malauradament ha passat", afirmen. En la mateixa línia, tornen a denunciar que "limitar o, directament, vetar la premsa gràfica és un atemptat flagrant a la llibertat de premsa, és censura".

Finalment, el CPC diu que la pandèmia tampoc pot ser una coartada per "ajornar canvis imprescindibles en els mitjans públics". L'entitat reclama novament la desgovernamentalització i denuncia "el mercadeig en el repartiment de càrrecs", com ha fet en d'altres ocasions . "Els càrrecs s'han d'escollir per concursos transparents i en base a criteris estrictament professionals", recorden.



VI Simposi per la llibertat de premsa

En aquest context, el Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Universitat de Lleida organitzen la 6a edició del Simposi per la Llibertat de Premsa. Una edició que versa enguany sobre les agressions a periodistes i les amenaces a la pluralitat informativa. La primera jornada del Simposi es va celebrar el dilluns passat 26 d'abril i aquest dilluns se celebra la segona, també a Lleida, coincidint amb el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa.