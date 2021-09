La Casa de Cultura de Girona ha presentat aquest dijous 'Per molts anys, malparits', una exposició que homenatja el 30 aniversari del disc de Sopa de Cabra 'Ben endins'. Un disc que el director d'Enderock, Lluís Gendrau, ha definit com «el més emblemàtic» de la història de la banda gironina. De fet, es tracta de l'àlbum de rock en català que ha venut més còpies, 130.000. L'exposició compta amb un recull d'imatges i elements, alguns d'ells inèdits com una guitarra acústica de Josep Thió, un quadre que va inspirar la portada del disc o un segell de l'SGAE de quan el disc va superar els 100.000 exemplars.