El PEN Català, l’Institut Ramon Llull i la Faber Llull d’Olot han editat una publicació amb mostres d’obra dels sis creadors europeus emergents que l’any passat van participar en una residència a la capital garrotxina. Es tracta d’escriptors europeus premiats i amb obra publicada que escriuen en llengües europees no majoritàries. S’hi poden trobar extractes d’Amor i no d’Alba Dalmau i Napalm al cor de Pol Guasch, tant en català com traduïts a l’anglès per Laura McGloughlin.