Els relats de l’horror

Un dels grans textos del dramaturg i cineasta Martin McDonagh; una actriu guanyadora d’un Goya, Belén Cuesta; una cara tan coneguda de la televisió com Ricardo Gómez; i un director i guionista bregat en mil pel·lícules i sèries, David Serrano, són els ingredients estrella de El hombre alhomada, un muntatge que arriba demà al Teatre Municipal de Girona. L’ona expansiva de la violència, els maltractaments infantils, l’abús policial en un entorn totalitari o la responsabilitat dels autors en la interpretació de les seves obres són alguns dels temes que aborda el fosc text de McDonagh, director de l’oscaritzada pel·lícula Tres anuncios en las afueras.

L’espectacle, considerat per la crítica un dels millors muntatges estrenats el 2021, narra la història de Katurian, una escriptora de relats curts en què es descriuen maltractaments a menors que acaba arrestada per la policia d’un estat totalitari per la semblança entre les seves narracions i una sèrie de crims reals. El principal sospitós el seu germà Michael, que té una discapacitat intel·lectual i que té una dura història al darrere.

Belén Cuesta (La trinchera, La llamada) es posa a la pell de l’escriptora protagonista, a la qual David Serrano ha canviat el gènere respecte el text original. És una dona que veu en la literatura «la seva veritat»: «creu que el que ha de perdurar no és la vida, sinó la literatura, i amb aquesta obsessió i aquest trauma és amb el que hem jugat per construir-lo», explica l’actriu.

Per Cuesta, El hombre almohada és un text «brutal, molt emotiu i molt intel·ligent», amb tocs d’humor negre i «completíssim». Tot i la foscor de la peça de Martin McDonagh, assenyala que «és un text molt interessant de fer», que li genera alhora gaudi i patiment dalt de l’escenari. «Dona lloc a molt de debat», assegura l’intèrpret, coneguda també per les seves participacions en sèries com Paquita Salas o La casa de papel.

«És una obra profundíssima», que toca qüestions com la por a la literalitat i «la gent que no entén que la cultura i el missatge van més enllà de la forma», assegura l’actriu sobre el text.

Cuesta comparteix escenari amb Ricardo Gómez, el fill petit dels Alcántara a la sèrie Cuéntame, que interpreta el seu germà Michael, el «personatge més extrem» al que s’ha enfrontat mai. Víctima d’abusos i maltractaments durant la infància, «a estones sembla que no s’assabenta de res i d’altres és el més intel·ligent de la funció», explica l’actor sobre un personatge per a qui la seva germana ho és «tot: mare, companya de vida, més enllà d’ella no entén el món, és el seu refugi».

Per Gómez, admirador de McDonagh, El hombre almohada és «un dels millors textos que s’han escrit al segle XXI», amb «un to de thriller i misteri» que toca, a través de les seves múltiples capes, alguns dels conflictes socials actuals, com la llibertat d’expressió o l’abús policial.

«Com que és un règim totalment inventat, l’autor es permet anar fins al fons de tot el que té a veure amb les desigualtats, la marginalitat social, la mala praxis policial. Fa servir un univers propi per criticar el nostre», subratlla.

Completen el repartiment Juan Codina i Manuela Paso.