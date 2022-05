Aquest dissabte, Corçà acollirà la primera edició de l'Onconcert, un "minifestival" en benefici de l'Oncolliga i que està organitzat per un grup participant de l'Oncotrail. Comptarà amb l'actuació solidària de Joanjo Bosk, Mazoni, Sanjosex, La Tosca Brava, Tamborian's, Buena Onda, Franchy Lesguilles, Coalición Kanalla, Makita Dj's i Dj Victorgabber. L'entrada és gratuïta amb el sistema de taquilla inversa.

L'Onconcert neix gràcies a la voluntat i solidaritat d'"Els Amics de l'Aina", un grup participant de l'Oncotrail, la cursa de la Fundació Oncolliga que recapta fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer.

La primera edició d'aquest "minifestival", com l'anomena l'organització, se celebrarà aquest dissabte 28 de maig a la Sala Municipal de Corçà. Les actuacions començaran a partir de les 17.45 hores i s'allargaran més enllà de la una de la matinada. Diversos artistes, molts d'ells baixempordanesos de renom com Mazoni, Sanjosex o La Tosca Brava, actuaran per una bona causa en un esdeveniment amb l'entrada gratuïta amb el sistema de taquilla inversa. A més, hi haurà servei de barra i d'entrepans, a banda de "moltes altres sorpreses" segons afirmen "Els amics de l'Aina".