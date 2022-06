La segona part de la saga juràssica arriba a la seva fi, i ho fa amb un tercer episodi que compta amb un ganxo essencial: la recuperació d’alguns dels icònics personatges que van formar part de la pel·lícula primigènia signada per Steven Spielberg ja fa prop de 30 anys (és a dir, Laura Dern, Sam Neill i Jeff Goldblum) i la seva trobada amb els protagonistes de la franquícia contemporània (Bryce Dallas Howard i Chris Pratt). Així, passat i present es donen la mà a Jurassic World: Dominion, una abraçada nostàlgica que pretén unir generacions i que avui arriba a les sales de cinema.

La idea d’aquesta fusió va estar present des del principi però, per no forçar-la, es van anar introduint petites picades d’ullet i personatges que respectessin la línia temporal. «A nivell de narrativa, ha estat la pel·lícula més complicada a què m’he enfrontat», explica Colin Trevorrow. «No es tractava que els personatges originals tinguessin un significat anecdòtic, sinó que fossin artífexs de l’acció al mateix nivell que Bryce i Chris. Com a conseqüència, ens separem de l’estructura tradicional a través de dues línies paral·leles que discorreran al mateix temps fins que comencessin a fusionar-se. Va ser una feina de màxima precisió».

Per primera vegada, l’acció se situa fora de l’illa Nublar i els dinosaures habiten entre nosaltres. Això genera un desconcert complet i, com a conseqüència, una reflexió: és possible la convivència i l’equilibri entre les espècies? Un discurs que, en el fons, s’adapta a la perfecció als problemes mediambientals que ens assolen, convertint-se aquest nou lliurament en filla del seu temps en matèria ecològica. «A la novel·la de Michael Crichton ja hi havia aquestes idees, de quina manera l’home jugava a ser Déu i acabava sent víctima de la seva pròpia megalomania. Però en els darrers temps hem assistit a esdeveniments que han alterat la nostra visió del món, i d’alguna manera, tot això també s’ha colat a la pel·lícula».

Jurassic World: Dominion transcorre quatre anys després de Jurassic World: El regne caigut. Les coses han canviat per a tothom. Ara, Owen Grady i Claire Dearing han format una família a la clandestinitat per protegir la identitat de Maisie Lockwood . Viuen aïllats amb la por que algú pugui descobrir-ne el secret. Molt a prop seu, la velociraptor Blue s’ha autoreproduït i té una cria. D’altra banda, Ellie Sattle i el Dr. Alan Grant s’endinsaran en una gran corporació biogenètica que podria ser la responsable d’una plaga de llagostes mutants que està acabant amb els cultius.