L'estudi Warner Bros. negocia amb l'actriu i cantant Lady Gaga per a coprotagonitzar al costat de Joaquin Phoenix la pel·lícula musical "Joker: Folie à Deux", segons va revelar en exclusiva el mitjà The Hollywood Reporter.

Gaga interpretaria a Harley Quinn, la companya de bogeries del Joker en aquesta seqüela de tall musical que, igual que la primera cinta, també estarà dirigida per Todd Phillips.

Després de l'èxit en taquilla de "Joker" (2019), amb la qual Warner Bros es va embutxacar més de mil milions de dòlars per les seves projeccions a tot el món, la franquícia DC Comics ha volgut donar un cop d'efecte i apostar per aquest nou film.

D'aquesta manera, es materialitzen els rumors que havien sorgit la setmana passada, després de la publicació a Instagram de Phillips amb la portada del guió de la nova pel·lícula, sobre la possibilitat d'incloure el personatge de Harley Quinn.

Quinn va aparèixer per primera vegada el 1992 a "Batman: The Animated Sèries". El personatge mai va aparèixer abans en un còmic i, ara, s'unirà al Joker per a l'aventura "Folie à Deux" ("bogeria de dos", en català), que fa referència a un trastorn en el qual dues o més persones comparteixen símptomes psiquiàtrics, habitualment deliris.

Si els rumors es compleixen, Gaga substituirà a Margot Robbie qui s'havia encarregat d'interpretar Quinn a 'Escuadrón Suicida' i "Aves de Presa y la fantabulosa emancipació de Harley Quinn'.

Encara es desconeixen més detalls sobre el contracte que signaria Lady Gaga en cas d'accedir a incorporar-se al projecte i si contribuiria també amb alguna cançó a la banda sonora de la cinta.

Gaga ja va treballar amb Phillips en "A Star Is Born", film en el qual ell va participar com a productor i que a la cantant li va valer una nominació a l'Óscar com a millor actriu.

Després de l'anunci del llançament d'aquesta nova pel·lícula la setmana passada, també es va confirmar que Joaquin Phoenix interpretarà per segona vegada al Joker, el paper que li va permetre alçar-se amb l'Óscar a millor actor ln 2020.