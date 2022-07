El Festival Portalblau ha inclòs en la seva 15a edició més propostes artístiques que mai, de manera que no només hi ha programació musical sinó que també hi ha espectacles de circ, teatre i literatura.

Precisament, aquest cap de setmana el certamen arranca amb una d’aquestes noves propostes. Es tracta de la funció Licaó. Apologia del desig, del dramaturg grec Dimitris Dimitriadis, que es farà avui al Camp de les Aromes de l’Escala i que va esgotar entrades en pocs dies. Demà, l’espai de l’ALfolí de Sal acollirà la conversa literària entre l’escriptor, pintor i escultor marroquí Mahi Binebine, un dels més prestigiosos novel·listes del seu país, i el seu traductor al català, el poeta Manuel Forcano, per parlar de l’obra de Binebine, una proposta que compta amb la participació del Festival Mot de Girona. A la nit, el grup barcelonès Habla de Mi en presente presentarà el seu àlbum de «technorumba», Vivir más, a la Riba, un dels nous escenaris de l’edició d’enguany del Portalblau. Finalment, el diumenge (també a al Riba) es durà a terme l’espectacle de circ Espera, de la companyia de circ «eia», reconeguda amb el Premi de la crítica de Catalunya 2017 al Millor espectacle de carrer.