La cantant Rosalía ha rebut dues nominacions als MTV Video Music Awards 2022 per 'La fama' en la categoria de millor col·laboració junt amb The Weeknd i a la millor edició pel videoclip de 'Saoko', dues cançons del seu darrer disc 'Motomami'. MTV ja ha premiat anteriorment a Rosalía: va guanyar el premi MTV Europe Music Awards (EMA) a la millor col·laboració de l'any per 'Con Altura', el seu single amb J Balvin, el 2019 i la seva col·laboració musical amb Billie Eilish, 'Lo vas a olvidar', se'n va endur el premi MTV al millor vídeo llatí de l'any el 2021. La gala dels premis serà el 28 d'agost.