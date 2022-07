L'Espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) tindrà exposició aquest estiu, però serà diferent: digital i immersiva. Els treballs d'urbanització de l'entorn del monestir per reconvertir-lo en el futur museu Thyssen han impedit, per qüestions de seguretat, que s'hi puguin exposar quadres de la col·lecció de pintura catalana de la baronessa. Per això, han proposat (in)visible), un «diàleg» projectat entre 33 obres i un dels espais del futur museu, el claustre que es convertirà en una estructura en forma de cub que serà l'entrada a l'espai museístic. L'alcalde de Sant Feliu, Carles Motas, ha explicat que les obres de reforma començaran a principis de l'any vinent i que la previsió és que el museu pugui obrir portes el 2025.