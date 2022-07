Retrobament especial d'Álvaro Soler i Roses

Álvaro Soler va oferir ahir un dels concerts més especials de la seva carrera a Roses, on té un vincle familiar, ja que hi viuen els seus avis alemanys. «És molt emocionant tocar per primera vegada aquí, també vaig créixer a Roses i entre el públic hi ha els meus pares i amics, així que anem a passar-ho bé», va anunciar només començar. El concert al Festival Sons del Món va ser una de les dues úniques actuacions que el cantautor hispanoalemany ofereix aquest estiu a Catalunya.

Acompanyat de set músics, al so de les primeres notes tot el públic de la Ciutadella de Roses es va aixecar dels seus seients per ballar al ritme de la melodia de Solo para ti, Loca, Ella i Magia. El cantautor va combinar els millors èxits dels àlbums Eterno agosto, Mar de colores i Magia. Seguidament va interpretar Manila, una cançó de gran èxit internacional però que a Espanya va passar més desapercebuda. De fet, Soler va saltar a la fama a països com Itàlia i Suïssa on va arribar a ser número 1 de vendes i, des de llavors, el seu èxit internacional no ha minvat. «Canto en castellà i als altres països no comprenen les lletres, però tot i així, encara que costi d’entendre, segueixo oferint actuacions», bromejava Soler. De fet, durant tot el concert va interactuar molt amb el públic, fent una introducció de cada cançó, es notava que tenia ganes d’explicar-se i que el públic el comprengués sense barreres idiomàtiques. Després d’interpretar el seu èxit més recent, A contracorriente, tema que canta en col·laboració amb David Bisbal, amb qui va començar una amistat peculiar, segons va relatar entre rialles, va seguir amb la part més íntima i acústica, amb alguns temes que el retornaven als seus orígens, com Alma de luz. Un dels moments més especials va ser quan el seu germà, Greg Taro, va pujar a l’escenari per interpretar, junts, Diferente per donar pas a les cançons més esperades, Déjala que baile, La cintura i Sofía, per acabar de desfermar l’eufòria entre els espectadors. Greg Taro i l’artista emergent, Sara Roy, van actuar com a teloners, abans d’Álvaro Soler.