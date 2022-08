_juno, el grup clandestí de la cantant Zahara, es presenta al Petit Paradís

María Zahara Gordillo Campos, coneguda artísticament com a Zahara, va compondre el 2018 al costat de Martí Perarnau, membre de la seva banda i líder del projecte Mucho, La bestia cena en casa, tema que va acabar formant part del celebrat àlbum Astronauta que la cantant i compositora d’Úbeda publicaria aquell mateix any. La bona sintonia que els dos van sentir va fer que, amb el pas del temps, es plantegessin la possibilitat de fer més coses junts. D’aquí va sortir _juno, un projecte al qual la parella ha anat donant forma a foc lent i que l'estiu de 2020 va donar com a fruit _BCN626, un debut d’estudi amb un títol que fa referència al codi d’un vol i al número d’una habitació d’hotel. Aquest dimecres, a les 22 h al recinte de la Vila Vella de Tossa de Mar i en el marc del festival Petit Paradís, la parella presentarà en directe un cançoner farcit de pistes encriptades, sintetitzadors i caixes de ritmes que connecten sensualment l’univers digital amb l’analògic.

El concert de _juno donarà el tret de sortida a la recta final de la segona edició del festival, que va arrencar el passat dijous 28 de juliol amb un concert d’homenatge a l’actriu Ava Gardner a càrrec de la cantant mallorquina Júlia Colom i la pianista Laura Andrés. Dijous el protagonista serà el neerlandès Steffen Morrison, un dels grans referents de la música soul a Europa, que presentarà Soul Revolution, el seu segon treball. La jove i prometedora cantautora bilbaïna Maren, de tot just 19 anys, interpretarà divendres els temes del seu aclamat debut Margaritas y lavanda mentre que El Petit de Cal Eril, amb N.S.C.A.L.H (acrònim de "No Sabràs Com Acabarà La Història") clourà dissabte la segona edició del festival tossenc.