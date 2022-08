White Summer, una dècada celebrant l’art de viure l’estiu

El maig de 2012, en una trobada d’amics, Miryam Cuatrecasas va adonar-se que a l’Empordà hi faltava un lloc de trobada que unís música, disseny i gastronomia. En un moment d’inspiració, va decidir organitzar un market creatiu, el White Summer, que 10 anys i més de mig milió de visitants més tard s’ha convertit en un festival de referència en l’art de celebrar la bona vida.

La clau de l’èxit, per la fundadora, és que el festival «estava al millor lloc, l’Empordà i la Costa Brava» i que, «quan no hi havia cap oferta per l’art de viure, va saber reunir famílies i persones en un espai de creativitat i bellesa». Aquest lloc és el Mas Gelabert de Pals, on, del 5 al 28 d’agost, s’instal·larà un poblat efímer per passar-hi les tardes de 18 a 00 h amb música i bon ambient. «Potenciar la imaginació, l’esperit lliure i tractar bé tothom són els nostres valors», explica Cuatrecasas.

Per celebrar el seu desè aniversari, el festival prepara una edició «amb un salt de qualitat», explica Ariadna Barthe, que aquest any agafa el relleu de la seva mare al capdavant del White Summer, «seran 23 dies molt intensos amb un cartell molt bo, amb gent com l’Amaia, i una gastronomia encara més variada i de més qualitat que els altres anys». No hi faltarà, tampoc, un mercat amb prop de 180 marques, tant de les que ja s’han fet un nom en el sector com de les que aspiren a sorprendre. A més, sempre sota la posta de sol, el festival desplegarà tot un ventall d’arts escèniques innovadores i originals per a millorar l’experiència dels visitants.

Tot aquest clima ha fet que, els últims anys, el White Summer s’emplenés, també, de famílies amb nens. «Això és una cosa molt bonica que ha passat de manera natural», detalla Barthe. «El festival atreu un públic molt divers i, tot i que no hi comptàvem, de cop van venir moltes famílies, així que ho hem acceptat i ho reforcem amb activitats didàctiques i tallers que farà La Xarranca», diu la nova directora, que també destaca un programa que inclou el Mag Lari, El Pot Petit o Dàmaris Gelabert. Com a novetat, l’esdeveniment empordanès inaugura enguany un nou espai amb cadires que té per objectiu facilitar la lactància a les mares.

Però el White Summer és molt més que un espai familiar. «Hi ha l’oferta gastronòmica i cultural, i ara ens estem enfocant molt en la música, comptant tant amb artistes emergents com amb autors reconeguts». L’espai vol servir de llançadora pels músics i, en aquest sentit, Barthe destaca que «Ramon Mirabet o El Pot Petit, que aquest any són dos dels caps de cartell, ja havien actuat aquí abans de ser tan coneguts». Aquest no és només el cas de cantants, sinó també d’expositors: «PDPAOLA n’és un exemple», explica, «va arribar al White Summer molt jove quan tot just començava, amb joies molt senzilles, i ara ja compta amb botigues a la Diagonal de Barcelona».

El somni d’una nit d’estiu

Ara fa 10 anys, el White Summer va néixer gràcies al somni d’una nit d’estiu. Després d’adonar-se, en un sopar amb amics, que l’Empordà no tenia un punt de trobada festiu i cultural, Miryam Cuatrecasas va posar-se a pensar. Anys abans havia estat cofundadora de l’espai La Bòbila, situat a Corçà, que combinava disseny i restauració. Quan va traspassar-lo per la crisi, però, necessitava omplir aquest buit. «Tot i que el cognom Cuatrecasas sovint es vincula als advocats, a la família hi ha un gran vessant cultural» explica Cuatrecasas.

Així, una nit va sorgir la inspiració. «Era com somiar desperta. De cop, vaig escriure en un llenç les paraules ‘White’ i ‘Summer’, i llavors vaig dibuixar-hi un poblat, com de Menorca, amb carpes blanques, acròbates, una cantant… Llavors vaig saber què volia fer», relata la fundadora. I l’estiu de 2012, a Fonolleres, va fer la prova pilot d’un «mercat creatiu amb gastronomia i espectacles», que va ser tot un èxit.

L’any següent, «partint d’un full en blanc, com s’ha seguit fent sempre i ara fa el nou equip», el festival va traslladar-se al mas Gelabert de Pals, amb una versió més extensa. De mica en mica, el White Summer va agafar forma, arribant a edicions de 23 dies i convertint-se en el que és avui per la seva fundadora: «Un espai creatiu on conviuen art, disseny, música, gastronomia i espectacle per celebrar l’art de viure en un entorn empordanès i català».