Laura Andrés i Beth homenatgen les dones del món de la música al Portalblau

Beth Rodergas i Laura Andrés es van donar a conèixer al gran públic gràcies a Operación Triunfo, amb rols radicalment oposats i amb gairebé dues dècades de diferència. La cantant de Súria va ser una de les finalistes del talent show de Televisió Espanyola el 2003, el que li va obrir les portes a representar Espanya al festival d’Eurovisió. La pianista, per la seva banda, va exercir de coach vocal en l’edició de 2020, que es va dividir en dues parts a conseqüència de la pandèmia. No obstant això, i lluny de l’acadèmia, les dues artistes van coincidir el mateix 2020 en un plató per interpretar conjuntament (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, d’Aretha Franklin. D’aquella trobada en va sortir una amistat que, dos anys més tard, ha donat com a fruit un projecte conjunt i un disc, titulat precisament Natural Woman (U98 Music) i que vol retre homenatge al poder de la dona en el món de la música.

Aquest divendres, a les 21 h al Mar d’en Manassa de l’Escala, les dues artistes presentaran en directe, en el marc del festival Portalblau un treball que inclou versions empoderades de clàssics com Feeling Good de Nina Simone, Time After Time de Cindy Lauper o I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston. Però també hi ha espai en el cançoner per reinterpretacions de talls més moderns com Love On Top de Beyoncé, You Oughta Now d’Alanis Morissette o One of Use de Joan Osborne. El repertori també inclou, com no podria ser de cap altra manera, una versió de la peça que dona títol al disc.

El recital del duet format per Beth i Laura Andrés donarà el tret de sortida a un cap de setmana on la música serà la gran protagonista del festival de l’Escala. Ramon Mirabet pujarà dissabte al mateix escenari per interpretar les cançons del seu quart disc Free. Diumenge serà el torn de la GIO Symphonia amb un espectacle dedicat a les bandes sonores, mentre que diumenge la protagonista absoluta serà la cantant i pianista palafrugellenca Clara Peya.