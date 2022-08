Tanxugueiras, les tres «pandereteiras» que van sacsejar el Benidorm Fest

«Esta noite hai foliada, esta noite hai serán. Agárdoche no terreiro, compañeiriña leal. Compañeiriña leal, compañeiriña leal Esta noite hai foliada». Així resa la primera estrofa de Terra, el tema amb el qual el trio Tanxugueiras, trio integrat per les germanes corunyeses Olaia i Sabela Maneiro i per Aida Tarrío, es va donar a conèixer al gran públic el passat mes de gener presentant la seva candidatura a representar Espanya a Eurovisió. Van ser les més votades en un polèmic Benidorm Fest en el qual, finalment i per decisió del jurat, es va imposar la catalana Chanel amb la cançó Slomo.

Lluny d’entrar en cap conflicte, les gallegues van impartir una magistral classe de sororitat donant suport a la cantant catalana i mostrant una gran sintonia amb Rigoberta Bandini, l’altra gran favorita del certamen. I és que el seu pas per la ciutat alacantina els va brindar l’oportunitat d’adquirir una notable popularitat, donant a conèixer una proposta fresca i dinàmica que reinterpreta els sons d’una tradició mil·lenària fusionant-la amb ritmes urbans, més propers al trap o l’electrònica moderna, amb unes lletres cantades en gallec que reivindiquen l’ecologisme, el feminisme i la cultura popular. «És important cuidar les arrels, però també, en el món actual, es pot barrejar la música tradicional amb diferents estils que ajudin a arribar a la gent més jove que és la que, al final, mantindrà això viu» respon Sabela Maneiro a la pregunta de si la tradició, per molt mil·lenària que sigui, necessita evolucionar constantment. «La gent que escoltem aquest tipus de música cada cop som menys, així que cal que especialment les nenes i els nens escoltin música tradicional perquè aquesta no desaparegui» afegeix. Al voltant de la popularitat assolida després del seu pas per Benidorm, la cantant i pandeireteira afirma que mai sabran exactament quina és la clau. «Podríem fer conjectures sobre si és perquè la música d’arrel tradicional està de moda avui dia o perquè posem molt de cor a tot el que fem. Però mai ho sabrem exactament» apunta, amb una gran humilitat la integrant d’un trio que va néixer el 2018 i que recull el llegat de les pandeireteiras, les dones que han treballat per mantenir viva la música tradicional gallega. Llengua, fronteres i feminisme Un dels trets que més crida l’atenció de la proposta musical de Tanxugueiras és que, cantant en gallec, hagin aconseguit triomfar arreu d’Espanya. «Nosaltres com a grup tenim un altaveu gegant i podem arribar a moltíssima gent per canviar de mica en mica aquest xip d’autoodi pel qual sembla que conèixer la teva està malament» rebla Maneiro. Els missatges de les cançons del trio corunyès també aposten per injustícies socials que assolen el món des de fa dècades i que, actualment, estan més candents que mai. Sense anar més lluny, a la tonada de Terra, canten «non hay fronteras». «Haurien de desaparèixer les fronteres en tots els sentits. Tots fugiríem de la nostra terra, tot i el risc de morir en el camí, per tal de donar menjar als nostres fills. Cal que desapareguin totes les fronteres, no només físiques, sinó també mentals» afirma la cantant. Una altra xacra incrustada en la societat que sembla no tenir fi és el masclisme. Tanxugueiras en parla Seghadoras, un dels senzills de Diluvio, el seu tercer àlbum d’estudi, llançat el passat 29 de juliol. «Queda moltíssim per segar i treballar. Perquè als fets ens remetem amb el nombre de dones que encara moren a mans de les seves parelles o exparelles, quantes violacions hi ha i quant de masclisme i micromasclisme continua existint. Portem molt avançat, però a vegades sembla que anem enrere» sosté Maneiro. Tanxugueiras presentaran en directe aquest tercer àlbum el pròxim dimarts 9 d’agost a Sant Feliu de Guíxols, en el marc del festival de la Porta Ferrada.