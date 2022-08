Taylor Swift arrasa en els Video Music Awards (VMAs) de la cadena MTV celebrats al Prudential Center de Newark (Nova Jersey). La nord-americana, enfundada en un vestit de pedreria d’Oscar de la Renta, va recollir el premi de vídeo de l’any, el de millor vídeo de llarg format i el de millor direcció per ‘All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)’.

Durant el discurs d’acceptació, la de Pennsilvània va anunciar el llançament del que serà el seu desè àlbum d’estudi, ‘Midnights’. Conformat per 13 cançons compostes durant la nit, tornarà a acostar al gran públic els seus dots narratius en diferents històries de les seves nits sense dormir. A més, va lloar el treball de les dones darrere de les càmeres.

Premis molt repartits

Igual que Swift, Lil Nas X i Jack Harlow també es van emportar tres astronautes conjunts per ‘Industry Baby’ i tres per a Harry Styles. El britànic, que no va estar present en la gala, va guanyar el millor àlbum (‘Harry’s House’) i el millor vídeo pop i millor cinematografia per ‘As It Was’. Harlow també va guanyar una estatueta en solitari per ‘First Class’, elegida com la millor cançó de l’estiu. El raper de Louisville (Kentucky) va exercir de mestre de cerimònies amb LL Cool J i Nicki Minaj.

La rapera de Trinitat i Tobago, nominada 17 vegades als VMAs, va rebre el premi honorífic ‘Michael Jackson Video Vanguard’, que reconeix músics que han tingut un impacte significatiu tant en l’àmbit musical com en el vídeo. Abans d’ella l’han rebut Beyoncé, Kanye West, Rihanna, Jennifer López, Madonna i Britney Spears.

Sabors llatins i ritmes coreans

Els ritmes llatins i el pop coreà també van sonar amb força al Prudential Center. Bad Bunny es va alçar amb el premi a millor artista de l’any i en el seu discurs va fer un homenatge a Puerto Rico: «Des del principi sempre havia cregut que podia arribar a ser gran, que podia arribar a ser un dels millors cantants del món sense haver de canviar la meva cultura, la meva llengua, el meu idioma, el meu argot. Jo soc Benito Antonio Martínez de Puerto Rico per al món sencer». El porto-riqueny també va actuar en un escenari pel qual van passar J Balvin, Ryan Castro i Anitta. La brasilera es va emportar cap a casa el millor vídeo musical llatí amb ‘Envolver’. Tampoc en va sortir amb les mans buides Rosalía, amb el premi a la millor edició per ‘Saoko’.

Lisa, integrant del grup coreà Blackpink, va recollir individualment el premi al millor vídeo musical de k-pop per la seva cançó ‘Lalisa’. No va faltar el reconeixement a BTS com a millor grup de l’any, millor vídeo de metavers per a Blackpink i el seu ‘Blackpink: The Virtual’ i millor actuació ‘push’ per al grup Seventeen per ‘Rock With You’.

Llista completa de guanyadors