Xebi SF publica «Hola Elefante», un «disc de celebració» enmig del caos

Una pandèmia, l’arribada d’una criatura i la posada en marxa d’un segell discogràfic separen el nou treball del gironí Xebi SF, Hola Elefante, del seu anterior disc, De los delfines solo nos cuentan maravillas, del 2019. El músic acaba de publicar el seu quart disc d’estudi, un àlbum «de celebració» marcat per la seva paternitat, però també per «les pors i inseguretats que en Pol hagi nascut en un temps tan capgirat com el nostre», diu.

Ho evidencia, de fet, la mateixa portada del treball, un símbol de la pau invertit, «perquè el món està cap per avall en molts sentits». Tot i això, explica que ha intentat no dedicar «gaires energies creatives a la pandèmia, tot i que ha quedat plasmada en algun tema». El disc, enregistrat i produït a Granada pel prestigiós músic i productor anglès Youth (Martin Glover), que ha treballat amb una llarga llista d’artistes que van des de Paul McCartney a Primal Scream, és per Xebi SF, l’alter ego musical de Xebi Salvatella, un «pas endavant» en la seva carrera. L’empremta de Youth, diu, «es nota», perquè és un productor «que es mulla» i que ha fet «sacsejar de veritat» la banda. «Estàvem molt interessats en el risc de treballar amb un productor així, que ens ajudés a donar-li una volta més», explica el músic i director del festival Neu!. Salvatella ha treballat amb la seva formació habitual: Toni Molina a la bateria, Tom Hagan al baix, Albert Dondarza als teclats i piano i Enric Teruel a la guitarra i als teclats. Entre els temes del quatre singles que se n’han avançat, destaca España en Glovo, amb una lletra carregada de política i la col·laboració de Nacho Vegas. Una col·laboració «de luxe», reconeix el gironí, que es va gestar l’any passat, quan l’asturià va actuar a Girona i que es va enregistrar a distància. «Si em dedico a la música és per Nirvana i per Nacho Vegas», diu el músic, que li ha fet de teloner en més d’una ocasió. Hola Elefante és el segon projecte discogràfic que llança el segell Neu, després de treure el debut del saltenc Gáldrick al juny. «Treballar, sempre en equip, amb el teu propi segell té moltes coses bones i també de no tan bones, perquè sents més responsabilitat, però total llibertat», diu Salvatella, que després d’avançar alguns temes d’aquest nou treball al festival Strenes, ara té previst presentar-lo en directe per fires al Parc del Migdia de Girona el 3 de novembre. El Neu!, de festival de música a segell discogràfic