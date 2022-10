Un vol ras

La història d’un líder redemptor que promet crear un nou món i acaba construint el mateix desastre de sempre tant val per un text del 400 abans de Crist com per criticar l’últim tuit del polític més destraler. Ho ha sabut llegir així de bé La Calòrica, que a partir del clàssic d’Aristòfanes Les aus ha ideat Els ocells, un muntatge que fa anys que gira i que diumenge va omplir dues vegades el Teatre de Salt.

Si el grec ja era capaç de retratar el pitjor de la fràgil democràcia 2000 anys enrere, els calòrics hi afegeixen ara un plus per denunciar, des de l’humor més estripat, el populisme neoliberal que plana sobre Europa.

I ho fa amb un escenari de fulles verdes, vestuari per convertir l’elenc en puputs i flamencs a peu coix, temassos com Flying free i sobretot, l’engranatge esplèndidament engreixat de la companyia per fer que ningú acabi desplomat. La dramatúrgia a càrrec de Joan Iago i la direcció d’Israel Solà són el niu ideal perquè Xavi Francés, Aitor Galisteo-Rocher, Ester López i Marc Rius es desdoblin ara en gavina ara en mesies ara en capellà i, amb una rialla a la boca, ens toquin a tots el crostó per com contribuïm a clavar l’estocada definitiva a la democràcia que nos dimos entre todos.