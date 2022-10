Pedro Burruezo reivindica el llegat de l’al-Àndalus amb un disc íntegrament en català

Després de quaranta anys dedicant-se a la música de forma professional, Pedro Burruezo presenta per primera vegada un disc íntegrament en català, musicant poemes d’autors andalusins de terres que avui són catalanoparlants. Aquest treball «inusual» de Burruezo & Nur Camerata, com el defineix ell mateix, es l’EP La reina de Siurana.

«Va existir un al-Àndalus en allò que avui són terres de parla catalana, però els seus poetes, personatges, llegendes... han estat oblidades. Aquest disc, i l’espectacle que l’acompanyarà, al-Àndalus.cat, volen recordar aquests fets i reivindicar aquest passat també. I una bona forma de fer-ho era en català», diu el músic, resident des de fa molts anys a Sant Feliu de Guíxols, que recull els versos de poetes com Abu Backer de Tortosa i Ibn Shal de Menorca. L’EP també inclou dos temes propis a partir de la llegendes de la reina de Siurana i la troballa arqueològica dels banys àrabs d’Ascó.

«Sempre amb retalls de música andalusina tradicional, però amb una perspectiva contemporània», diu Burruezo, que té previst incloure alguna peça del disc a l’espectacle Un (aprenent de) sufí del S. XXI que farà demà a l’Ateneu de Celrà, abans d’estrenar al-Àndalus.cat i el disc a l’església de S’Agaró el 10 de desembre. Setmanes abans, l’11 de novembre, la formació serà a Rabat.

«Nosaltres actuem molt fora de Catalunya i fora de l’estat. A vegades, més que a casa nostra. Catalunya no té cura els seus artistes. Especialment, quan tenen vies singulars i pròpies, com és el nostre cas», diu Burruezo, que remarca que «hi ha una música que no és per majories però tampoc per minories molt petites».

Pel que fa al disc, han escollit un format d’antic single, com si dins hi hagués un vinil, amb una portada més gran que la dels CDs. Un disc de col·leccionista del qual s’han editat cent exemplars que només es poden trobar al web burruezo.org i que «és una manera de reivindicar que, igualment que apostem per aliments de proximitat, també és necessari cuidar els nostres artistes».

L’àlbum ha rebut el suport del Departament de Cultura i és una producció de l’associació La Camerata. A partir del 18 de novembre, però, també arribarà a les plataformes digitals de la mà de Satélite K, la discogràfica amb qui treballen des de fa un quart de segle.