«Després de tants anys, divuit, que estrany i alhora quina sort que la banda no deixi de renovar-se i continuïn passant coses noves. Hauríem d’estar més consolidades i no és així, sempre estem descobrint coses noves. Las Migas sempre tenim la sensació d’estar començant, i això és preciós», diu Marta Robles, l’única membre fundadora que encara forma part del quartet femení d'on va sortir Sílvia Pérez Cruz. I no li falta raó, perquè el seu darrer disc, Libres, no només els ha obert les portes a països nous, com ara l’Índia, sinó que la setmana passada els va donar el seu primer Grammy Llatí al millor àlbum de música flamenca. Aquest cap de setmana actuen a Figueres per tancar el festival Flamengi.

Actualment, Las Migas són les guitarristes Marta Robles i Alícia Grillo; Carolina Fernández La Chispa com a vocalista i des de fa poc, Laura Pacios al violí. Pel camí han quedat altres noms, com els de les cantants Sílvia Pérez Cruz i Alba Carmona, que van deixar la formació per emprendre una carrera en solitari. «Quan va marxar la Sílvia, molta gent ens va donar per acabades i nosaltres teníem molta por, perquè era una part fonamental de nosaltres i va ser molt trist. Però alhora ens va servir per veure que Las Migas podia ser un projecte molt obert», diu Robles.

«Ser tan obertes, ser dones, ser instrumentistes i relacionar-nos amb el món del flamenc sense ser un grup de flamenc tradicional és el nostre segell. Des de llavors, no li hem donat mai més importància als noms propis, hem rebut els canvis com una cosa natural», assegura la guitarrista.

«És un esforç, però hem mantingut el fet de ser només dones perquè considerem que això ens fa ser referents. Si mostrar que ser dona i estar als escenaris és normal, si això ajuda a la igualtat, benvingut sigui», afegeix.

Després de recórrer diversos països per presentar un disc que crida a l’empoderament femení, les catalanes seran dissabte al teatre El Jardí de Figueres, tancant el festival Flamengi amb un concert que s’emmarca en els actes del Dia Internacional contra la Violència Envers les Dones.

Cuinat a foc lent durant la pandèmia, Libres és «el primer disc que ha sigut un concepte abans que un àlbum», explica Robles, amb cançons que «parlen de la llibertat en tots els seus sentits». «Tot gira al voltant de la llibertat de la dona, parla de com ens sentim lliures, de com hem lluitat per aquesta llibertat i com cal mostrar-ho al món», diu sobre un disc inspirat en la música negra americana.

«Durant el confinament vaig escoltar de tot: Beyoncé, Lady Gaga... música molt llunyana a Las Migas, però que ens ha servit per a fer una producció diferent, més americana», diu. Aquests nous aires musicals també es noten en les col·laboracions, que van d’Estrella Morente i Tomatito a les Sey Sisters: «quan obres aquesta porta, et pot dur molt lluny. Mi surfero, la cançó que fem amb elles, en el fons són bulerías però amb un to diferent».

Aquest treball els ha permès debutar a l’Índia -«explicar el nostre missatge va ser brutal», assegura Robles- i alçar-se amb el Grammy Llatí, un premi al qual ja havien estat nominades el 2016.

Per Marta Robles el guardó és una doble satisfacció, perquè és la primera vegada que exerceix com a productora. «Era la nostra primera producció i està autoeditat amb el segell Las Migas Music. Pensava que així tindríem més llibertat, però potser ens perdríem la part dels premis, i no ha sigut així. Ha sigut la demostració que pots fer les coses a la teva manera i així i tot continuar triomfant en el camp comercial», explica Robles, que ja avança que només la nominació ha servit per despertar interès de programadors dels Estats Units i d’Austràlia.