Perseguint el somni d’esdevenir la nova Mariona Escoda d’«Eufòria» a Girona

La Júlia Calle té 16 anys i no deixa d’entonar, una vegada rere l’altra, «Oh baby, baby, I shouldn’t have let you go. And now you’re out of sight, yeah show me how you want it to be», una de les estrofes del Baby one more time de Britney Spears, el tema que defensarà davant el jurat amb l’objectiu de ser una de les preseleccionades per a la segona edició d’Eufòria, el talent show de TV3 que aquest dijous ha arrencat a l’Auditori de Girona la fase de càsting.

Al costat de la Júlia, que s'ha presentat al lloc indicat a primera hora del matí -tal com confirma una de les responsables de la productora- hi ha la Lia Mirabet, de 19 anys i la Fàtima, de 25. Són les primeres de la fila. La Lia, que ha vingut de Caldes de Malavella i defensarà el Make me wanna die de la banda de hard-rock nord-americana The Pretty Reckless, es mostra il·lusionada i vol entrar al programa «per trobar la meva identitat artística i aprendre a expressar-me millor». Confessa que li fa més por «fer un gall que rebre un no». Per la seva banda, la Fàtima, que ve de la mateixa Girona per cantar el When we were young d’Adele, manifesta que s’ha decidit a «provar sort» però que, al mateix temps, té molt clar que tot i que li encantaria entrar a Eufòria, però «si m’enduc un no, no passa res. El fet de participar del càsting ja és un èxit».

Fent cua per acreditar la seva participació en el càsting hi ha la Noa i en Martí, de 17 anys, i la Júlia, de 16. Són tres amics que han decidit anar junts a provar sort. La Noa subratlla que es presenta amb l’objectiu de viure «noves experiències que surten de la normativa dels joves de la seva edat» i perquè té «ganes de conèixer gent nova». En Martí remarca que el que més l’encurioseix és «veure com funciona el món de la televisió» i la Júlia admet que té il·lusió per «tenir l’oportunitat i entrar en el món de la música».

Una mica més enllà hi ha la Ruth Maresme, de 22 anys. «Avui em porta aquí una de les més passions, que és cantar. Més que res em vull provar a mi mateixa i intentar aprendre d’un repte que sempre va bé créixer» explica la jove cantant, que ha vingut expressament des de Tordera i que destaca la bona sintonia que hi havia entre els concursants de la primera edició, de la qual es queda per sobre de tot amb la guanyadora: «La Mariona Escoda és una reina. M’encanta».

Entre els 126 aspirants que s'han presentat aquest dijous al migdia al càsting de Girona, algun ja tenia experiència prèvia en aquesta classe de proves. Un d’ells és en Marc Forés, de 17 anys. «M’agrada cantar d’ençà que soc petit i he vingut a provar sort i veure què passa» comenta aquest jove de Sils que, tot i confirmar un cert nerviosisme, assegura que l’any passat ja va presentar-se al càsting del concurs de Telecinco Got Talent. Forés afegeix que conèixer la Laura Gibert de Lloret de Mar -concursant de la primera edició d’Eufòria- el va animar a presentar-se.

Els ulls de la Nana, de 26 anys, s’il·luminen quan explica que tot i que ja forma part d’un grup, es presenta a la prova amb la il·lusió de «viure l’experiència, créixer i millorar com a cantant». Les mateixes sensacions desperta el bisbalenc Joel Ametller, de 17 anys, que es confessa admirador de l’Edu i en Triquell. S’ha presentat per viure l’experiència i poder demostrar «el que soc capaç de fer»