La Volada blanc 2021

Un vi blanc elaborat per Albet i Noya a Subirats (Barcelona) que va més enllà de la viticultura ecològica. Explicació molt interessant i entenedora que la firma detalla a l’etiqueta de l’ampolla: «Anant un pas més enllà de la viticultura ecològica, hem sigut pioners en la recerca i cultiu de varietats de raïm resistents als fongs. Són el resultat de creuar varietats nobles tradicionals amb varietats salvatges i rústiques. D’aquesta manera obtenim una resistència natural a les malalties que pateix la vinya i podem eliminar pràcticament tots els tractaments aplicats. Treballem amb la natura en lloc de combatre-la». El vi blanc La Volada és un vi singular tant pels raïms emprats per a la seva elaboració, com per les qualitats i característiques organolèptiques, que s’aparten dels vins elaborats amb varietats aromàtiques tradicionals. Un cop collit el raïm, es fa una maceració en fred per extreure aromes, premsat pneumàtic i fermentació a baixa temperatura sense criança. Tractaments seguint els paràmetres que regeixen la viticultura ecològica. Té un intens perfum que recorda el gessamí i les flor blanques. En boca té una entrada suau, però de seguida surten unes sensacions refrescants, amb pas de boca amable i un potent darreregust, vegetal, cítric, que recorda preferentment el pomelo. Tastar-lo una mica fred i a copes tranquil·lament i també amb marisc cru. Molt bona harmonia amb la paella de marisc, una de les moltes que ofereix el restaurant l’Alqueria de Girona, ja situat al nou local de la plaça Poeta Marquina.

El celler elaborador: Albet i Noya, emplaçat a Subirats, al cor del Penedès, és el pioner a tot l’Estat en la implantació de la viticultura ecològica a les seves vinyes. Josep Maria Albet, que està al capdavant del celler, es passa hores a la vinya investigant i treballant amb una meticulositat i fe en el seu projecte, amb una entrega i confiança quasi monacals. El vi La Volada forma part del projecte de Varietats Resistents i Adaptades al Canvi Climàtic (Vriaacc). El celler mereix una visita. Any: 2021 Raïm: Sauvignac (sauvignon blanc + riesling); muscaris (solaris + muscat) i Marina Rión. Graduació: 12º Preu aproximat: 11,50€