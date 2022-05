La Fira del tap i el suro

Un cop superat l’obligat parèntesi dels confinaments del coronavirus, a Cassà de la Selva s’ha estat treballant de valent durant aquests darrers mesos per tenir a punt i gaudir durant el present cap de setmana, dies 28 i 29 de maig, d’una nova diada destinada a donar a conèixer i a promoure la indústria emblemàtica de la vila, el món del suro.

Demostracions de la pela del suro, exhibicions d’artesania, tallers, visites teatralitzades a la ruta del suro, concerts, espectacles infantils, tastos de vins i caves, gira per algunes de les més conegudes fàbriques taperes, taules rodones, treballs en viu de l’antic ofici de taper, cançó de taverna, transport de suro amb carreta, presentació de la càtedra d’estudis del suro, primera edició de les olimpíades del suro, havaneres, i molts altres actes dignes tot plegat d’una veritable festa major.

Com a cronista i com a col·leccionista potser trobem a faltar, però, una exposició que donés a conèixer documentació de tota mena al·lusiva a aquest món, així com una mostra de les inesgotables varietats de manufactures que s’han creat al llarg del temps a base d’emprar exclusivament aquesta matèria primera. De material, ens consta que n’hi ha, en quantitat i qualitat, a la total disposició dels organitzadors de la fira.

A Cassà mateix, i segurament en moltes altres poblacions sureres, especialment les de la costa, d’antic s’ha anat emprant el suro per elaborar plaques i recordatoris de suro dedicats a tota mena d’esdeveniments cívics; per exemple, el Casal dels Jubilats d’aquest municipi del Gironès acostumava durant anys a convocar la seva festa anual d’aquesta manera, i repartia les distincions corresponents als seus membres en suport surer. Igualment, algunes fàbriques i establiments encarregaven calendaris amb els fulls mensuals, tot en suro, per obsequiar llurs clients; reproduccions d’obres literàries com ara el Quixot; articles pintats a mà; col·leccionables de postals i d’altres petits documents, sempre en suro; i la corresponent propaganda de la indústria a través de gravats, targetes i altres presentacions sobre paper.

Com a il·lustració, reproduïm una escena del Quixot, obra d’Emilio Ferrera; i una de les postals que a principis del passat segle XX editaria el distingit fotògraf gironí Amadeu Mauri, dedicades a la Industria Corcho-Taponera, en aquest exemplar ensenyant els peladors a l’hora del dinar al bosc.