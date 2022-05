Set dècades vivint l’hoquei a Maçanet

A finals de la dècada dels quaranta del segle passat, la societat cultural «Unió Maçanetenca» va impulsar la construcció d’un espai al centre del poble per acollir els balls de la Festa Major sense la necessitat de llogar un envelat cada any. Inaugurada el 10 d’agost de 1949, per Sant Llorenç, la Pista Jardí va acollir els balls d’aquella Festa Major però, també, un partit d’exhibició d’hoquei patins entre el Girona i el GEiEG. I el que havia de ser, simplement, una activitat més de la festa va acabar sent la llavor del SHUM (per les sigles de Secció d’Hoquei de la Unió Maçanetenca i de la llarga relació de Maçanet de la Selva amb l’hoquei patins. «Van fer una exhibició, sense cap pretensió que ningú comencés a jugar a hoquei, però alguns nois del poble, es devien quedar bocabadats del que feien aquells senyors amb patins i un estic», explica Albert Oller, exjugador del SHUM, membre de l’actual junta directiva del club i càmera professional que ha comissariat l’exposició 70 anys d’història sobre patins, que es pot veure aquests dies a la sala d’exposicions de Can Trincheria.

Oller té clar que «sense la Pista Jardí no existiria el SHUM, la seva construcció va ser clau». I és que, just després d’aquell partit d’exhibició a la nova pista per la Festa Major de 1949, va començar a ser habitual veure nois del poble provant de patinar o agafant un estic per imitar els jugadors del Girona i del GEiEG. O del Barça, que passaria per la Pista Jardí en la Festa Major, dos anys més tard (1951). «A Maçanet, gairebé tots ens hem posat uns patins; després n’hi haurà que ens hi haurem dedicat més o arribat més amunt, però l’hoquei ha estat lligat a la vida de moltes generacions del poble», assegura Oller a Can Trincheria, just al costat d’on encara s’aixeca la Pista Jardí, encara amb les seves dues velles porteries d’hoquei, on aquests dies es pot veure una mostra amb catorze plafons amb imatges i resums de la història del SHUM a banda de trofeus, samarretes o material d’hoquei de diferents èpoques. Fins, com a mínim, el dia 3 juny, 70 anys d’història sobre patins es pot visitar a Can Trincheria de dos quarts de quatre de la tarda a les vuit del vespre i, un cop desmu’ntada l’exposició, els catorze plafons es penjaran de manera permanent a les parets del pavelló municipal.

Les set dècades d’història del SHUM comencen, de manera oficial, tres anys després de la construcció de la Pista Jardí i del partit d’exhibició que va despertar l’interès per a l’hoquei a joves del poble com Joaquim Rey, Alfons Soms i Josep Vidal que van ser els fundadors de la Secció d’Hoquei de la Unió Maçanetenca (SHUM). El 15 de juliol de 1952, el SHUM jugaria el seu primer partit contra el Tritón de Girona. I en la Festa Major d’aquell any, el partit d’exhibició a la Pista Jardí ja estaria protagonitzat pel SHUM, que es va enfrontar al Tordera en un partit que, segons es detalla en l’exposició, va deixar una recaptació de 2.386 pessetes gràcies als 586 espectadors que van pagar entrada per veure el partit.

De la pista jardí a l’OK Lliga

Dels partits de Festa Major, i amb un jugador del Girona, Antonio Paz, com a entrenador o assessor tècnic, es passaria a les competicions oficials amb el Campionat Regional. Aviat, el primer equip del SHUM es va veure acompanyat pel naixement de la base del club que, a la dècada del seixanta, començaria a obtenir els primers èxits tot i entrenar, i jugar, en una Pista Jardí que no tenia, ni té, les mides reglamentàries.

Tot i aquesta limitació, el 1969 Maçanet de la Selva va acollir una fase sector del Campionat d’Espanya infantil amb equips de Barcelona, Aragó i Navarra; i, aquell mateix any, l’infantil del SHUM aconseguiria la tercera posició en la fase final del tornegi estatal a Madrid. A 70 anys d’història sobre patins es pot veure una placa/trofeu d’aquell podi infantil que va obrir el palmarès d’un SHUM que avui en dia pot treure pit d’haver estat divuit temporades a màxima categoria (OK Lliga) després d’haver-hi pujat per primer cop el 1989. Des de llavors, el SHUM no ha baixat mai de les dues primeres categories estatals. La millor posició del primer equip va ser el vuitè lloc de la temporada 2005/06 i en el palmarès també hi ha dues participacions a la Copa del Rei i una en competicions europees (Copa de la CERS del curs 2011/2012).

En categories de formació, després d’aquell primer podi infantil del 1969, el SHUM ha aconseguit nou títols de Campionats d’Espanya i set de Catalunya. El primer or estatal va ser el 1982, en categoria aleví, en un èxit sorprenent per a un poble que, en aquell moment, tenia encara no 2.500 habitants. Com a premi, els joves jugadors d’aquell infantil van ser obsequiats amb un viatge a Canàries.

Les noves instal·lacions

Un creixement que, més enllà de la passió per l’hoquei al poble que ha anat passant de generació en generació, s’explica també pel suport institucional per millorar les instal·lacions. El problema de les mides de la Pista Jardí va quedar superat just en el tombant de la dècada dels 70, quan l’ajuntament de l’època, encapçalat pel també president del SHUM Joan Munsó, decideix construir una nova pista descoberta al mateix espai on avui hi ha el pavelló. Una pista que es cobriria el 1981 i que, cinc anys més tard, s’acabaria de convertir en l’actual pavelló inaugurat per Jordi Pujol el 9 de juny de 1986.

Un pavelló que, com recorda Albert Oller, ha estat punt de peregrinació constant dels veïns del poble. «Ara potser no passa tant, però abans a Maçanet es respirava hoquei; els diumenges, després de missa, tothom sabia que a dos quarts d’una hi havia el partit del primer equip; anaves a fer el cafè i es parlava d’hoquei; al bar del poble hi havia una sala plena de samarretes i imatges de partits del SHUM...». Amb setanta anys d’història, la base del SHUM ha aconseguit que de Maçanet n’hagin sortit molts jugadors que han arribat a debutar a l’OK Lliga o a l’OK Plata i, també, alguns noms molt destacats com l’internacional i actual jugador del Liceo de la Corunya, Jordi Adroher.

Exjugador, per exemple, de Barça, Breganze o Benfica, Adroher és un cas a part, «un noi tocat per vareta màgica que hauria arribat a dalt sortit des de Maçanet o des de qualsevol altre poble», però Albert Oller explica com l’hoquei patins ha obert la porta a viatjar, a trobar feina o «relacionar-se de manera molt més fàcil allà on han anat». Ell mateix va jugar un any al Trisino italià, però no són pocs els exemples de nois de Maçanet que per l’hoquei han marxat a França o Suïssa. I alguns s’hi han acabat quedant.

Tots els expresidents

Després de les primeres comissions -començant per la dels fundadors Rey, Soms i Vidal-, el SHUM ha tingut 14 presidents. Des de l’impulsor del pavelló, Joan Munsó (1966-1976), fins a l’actual, Carles Freixes. Tots apareixen en un àudio-visual, elaborat per Albert Oller amb la productora Capta, que acompanya l’exposició d’aquests dies a Can Trincheria al costat d’algun altre testimoni important de la història del club.

«El vídeo és un agraïment a tota aquesta gent pel que han aportat al SHUM i a l’hoquei, sempre hi haurà algú que dirà aquest va fer allò malament i aquest altre ho feia bé, però tots són molt importants», detalla Albert Oller, que té al cap fer servir aquest vídeo com un primer pas per a l’elaboració d’un futur documental sobre la història de l’hoquei patins.