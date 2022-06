Sant Sebastià dels Gorgs negre 2021

Després de 150 anys elaborant caves de qualitat a la regió del Penedès, Raventós Codorníu presenta la seva primera col·lecció de vins de prestigi emparats per la D.O. Penedès. El nom Sant Sebastià dels Gorgs és un homenatge al monestir del mateix nom situat al terme municipal d’Avinyonet del Penedès i envoltat de vinyes. És un vi fresc i aromàtic d’elaboració artesanal, on el protagonisme és per als raïms amb els quals ha estat elaborat: Garnatxa negra, Syrah i una petita proporció de Cabernet Sauvignon que li confereix estructura, aroma i potencial de guarda. Procedeix de raïms de tres petites parcel·les de sòl calcari i argilós en pràctica ecològica o en conversió.

El celler vol transmetre els seus valors: tradició i artesania. «Els vins de Sant Sebastià dels Gorgs són fruit del meticulós treball de voler plasmar el seu origen de la forma més nítida possible. Són vins honestos , francs i directes. I amb una clara intenció de fer gaudir des del primer instant». Així els descriu l’enòleg Xevi Carbonell, creador d’aquesta col·lecció de nous vins del Penedès que presenta Codorníu amb la intenció d’estar present en el mercat de vins d’alta qualitat elaborats totalment per la firma. El vi negre Sant Sebastià dels Gorgs 2021 és un vi jove, sense sulfits afegits, de color roig amb reflexes violacis, amb una aroma afruitada que recorda la fruita vermella madura, amb notes florals i especiades. En boca és suau, vellutat, amb una acidesa molt ben integrada. Recomanat servit fresc per plats senzills d’estiu, amanides de formatge fresc i carns d’aus amb salses lleugeres. Maridatge perfecte amb magret d’ànec fresc amb salsa de moixernons. En la mateixa col·lecció hi ha el vi Sant Sebastià del Gorgs blanc, elaborat amb Macabeu i Sauvignon blanc. El celler elaborador: Codorníu és un dels complexes vitivinícoles més importants del món, i la cava més antiga d’Espanya. A part de l’extraordinari celler-cava de Sant Sadurní d’Anoia, tenen 15 cellers entre Catalunya, Espanya, Califòrnia i Argentina, amb presència comercial en més de 50 països del món Any: 2021 D.O.: Penedès Raïm: Garnatxa negra, Syrah i Cabernet Sauvignon Graduació: 13º Preu aproximat: 12 €