Noranta anys de turisme i història a La Gavina

En el cor de la Costa Brava, rodejat d’unes vistes magnífiques i encisadores, està situat l’Hostal La Gavina que va obrir les portes el 2 de gener de 1932. L’establiment, situat entre la platja de Sant Pol i la cala Sa Conca, s’ha convertit en l’ànima de S’Agaró, en l’element més emblemàtic de la localitat que la resguarda però, també, de la Costa Brava. Una i altre, costa i hostal, han anat de la mà i han evolucionat plegats. El creador de l’hostal va ser Josep Ensesa i Gubert, un empresari que va saber veure la bellesa de la costa i va preveure la importància del turisme a la zona. Amb els terrenys de S’Agaró, la seva intenció era fer de l’indret una ciutat-jardí a l’estil mediterrani , amb un cert aire aristocràtic noucentista i ho va aconseguir.

Ensesa va ser el precursor del turisme a la Costa Brava ja que no es pot deslligar la historia d’aquesta zona amb la de l’hostal, tenia una visió molt moderna per l’època. Va saber jugar molt bé les seves cartes i va iniciar un projecte que, tres generacions després, es manté viu. Com explica Carina Ensesa Viñas, néta de Josep Ensesa i una de les actuals propietàries, «el nostre avi va saber estar envoltat de grans empresaris catalans. S’ha de tenir en compte que La Gavina va conjuntament amb S’Agaró i viceversa, no es pot considerar la urbanització sense l’hostal» de la mateixa manera que tampoc es pot concebre el turisme de la Costa Brava sense la Gavina, i viceversa. «Ell va vendre terrenys en tot el camí de ronda a persones importants, pràcticament totes de Barcelona, de la burgesia catalana» afegeix la propietària. Així que al principi la clientela que arribava a La Gavina era local o, com a molt, de Barcelona. Amb el pas dels anys, van començar a arribar persones de diferents procedències: holandesos, francesos, anglesos, entre d’altres. A partir dels anys 50 S’Agaró ja es va convertir en un centre de turisme d’alt nivell internacional.

Virgínia Ensesa Viñas, una altra de les propietàries nétes del fundador, comenta que «el nostre avi va fer acords amb periodistes, sobretot anglesos, i aquests feien promoció de S’Agaró i de La Gavina, així van arribar a venir molts personatges rellevants de la política anglesa i del món de les arts». Això va ser un reclam per a molts turistes. Un d’aquests famosos va ser Elizabeth Taylor, «se sabia si venia a passar uns dies aquí, ja que sortia al diari i tothom se n’assebentava» diu Carina Ensesa, «i, si a sobre feia un rodatge, doncs hi havia molt d’enrenou, són coses que atrauen gent» afegeix la seva germana. Aquesta, continua explicant que «això ha canviat molt, avui la gent famosa tendeix a guardar l’anonimat, prefereixen estar tranquils i no volen un fotògraf a la porta de l’hotel, per tant, són menys assequibles».

Això, afegit al fet que Josep Ensesa parlava cinc idiomes i que la mare de les dues germanes en parlava quatre, «va fer que ells fossin molt propers als clients, en parlar francès, italià, anglès, castellà i català, van fer de relacions públiques de l’establiment i de S’Agaró» comparteix Carina Ensesa.

L’atractiu de les cales del camí de ronda i l’encant de la zona fan de La Gavina un lloc idíl·lic i el perfecte ambaixador de la Costa Brava. Amb un estil atemporal i elegant, l’hostal s’ha convertit en el destí turístic rellevant. «El que atrau turisme és que S’Agaró és un petit paradís» opina Virgínia Ensesa.

Els clients actuals de La Gavina són, majoritàriament, persones amb un nivell adquisitiu més aviat alt, «però això no impedeix que, per exemple, una parella jove faci un esforç i vingui a passar el cap de setmana» indiquen les germanes Ensesa. «El que ve a allotjar-se a l’hotel potser sí que és d’un nivell adquisitiu una mica més alt però hi ha gent que només ve als restaurants a dinar o a sopar, i aquí hi ha més varietat» diu Alberto Depau, actual director de La Gavina. Aquest és un canvi respecte al passat, l’hostal s’ha modernitzat i s’ha obert. Tal com indica Carina Ensesa ,«ara estem més actualitzats, en l’època del nostre avi, per venir a sopar, havies de portar corbata i americana. Primer vam eliminar la corbata i després l’americana». El director també afegeix que La Gavina «ara és molt oberta, i aquest fet es reflecteix en l’arquitectura del jardí, que abans era molt més atapeït i ara és molt més obert, té moltes més vistes».

El turisme en l’actualitat

L’Hostal de La Gavina i S’Agaró creen addicció. Virgínia Ensesa confessa que hi ha molts clients que descobreixen La Gavina perquè es troba en els millors rànquings i s’acaben comprant una casa a S’Agaró perquè els agrada la zona. En relació amb l’hostal i l’assiduïtat dels clients, Virgínia Ensesa explica que «és molt familiar, tenim clients que fa quaranta anys que venen i també tenim empleats que fa quaranta anys que treballen aquí, això fa que hi hagi unes relacions molt familiars, intentem ser propers amb el personal i amb els clients». Segons indica Depau, actualment La Gavina té 350 clients assidus i n’hi ha alguns que ja han reservat l’habitació fins al 2027. El 75% de la clientela és internacional, majoritàriament americana, llavors ve la francesa i anglesa i després la centreeuropea- però, tant els estrangers com els locals, repeteixen. «Quan se n’enamoren, tornen contínuament» declara el director.

Cada estança a La Gavina és única i amb personalitat. L’hostal està decorat amb un gust elegant i amb un mobiliari extraordinari -alguna peça que no desentonaria en un museu- que no deixa indiferent ningú. «La Gavina crea addició -afirma Depau- ens trobem que els nous clients ens diuen que estan cansats d’anar a hotels de cadena on tot és igual, uniforme, modern... ens diuen que volen trobar hotels independents, familiars, que tenen ànima, que són autèntics... I això està molt de moda actualment en el turisme de luxe, per això la Gavina està en un moment molt bo. La gent prefereix un hotel així, amb història, que no un hotel de cadena on et tracten igual al Carib que a la Costa Brava».

A aquesta preferència dels clients de voler anar a hotels independents s’hi ha de sumar l’efecte de la Covid-19. Actualment, la Costa Brava s’està recuperant de les conseqüències de la pandèmia i La Gavina també, també en això van de bracet. L’any 2020 l’hostal únicament va obrir dos mesos i mig i només hi van anar clients locals, com a molt, de Barcelona. Depau explica que l’any 2021 ja van notar una certa recuperació però que les xifres del 2022 estan sent molt bones, fins i tot millor que les dels anys precovid: «hi ha una mena de carpe diem general. Els restaurants i l’hotel estan plens, hi ha gran demanda».

Evolució de l’hostal

Durant noranta anys La Gavina ha anat vivint reformes i modificacions. L’any 1932 hi havia onze habitacions, avui n’hi ha setanta-quatre. «Hi ha hagut una evolució arquitectònica però des que nosaltres, els quatre germans, som responsables de l’hostal, hem fet moltíssimes coses, tot i que l’estructura exterior, l’embolcall i les façanes són les mateixes» explica Virgínia Ensesa i afegeix que «ens hem d’adaptar als temps d’avui, per exemple, la gent vol cambres de bany més modernes, però sempre amb l’esperit de La Gavina». Depau també ressalta que «tenir un negoci noranta anys costa molt, s’han d’anar fent coses. Suposa una inversió i un esforç molt gran per part dels Ensesa».

El projecte de Josep Ensesa i Gubert continua viu i s’ha convertit en el projecte dels seus descendents. La generació dels propietaris actuals continua amb moltes ganes i il·lusió, com el primer dia. A diferència d’altres negocis familiars, sembla que La Gavina continuarà viva i atraient turisme a la Costa Brava durant més generacions.