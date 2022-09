Catalanisme per la Diada

Un any més i per aquestes dates, ens afegim des d’aquesta secció que ara compleix quaranta anys, a la festa de la Diada Nacional, celebrant-se de múltiples maneres tenint en compte la disparitat, la dispersió de postulats, per bé que tot i no aconseguir-se unanimitats -fet que resultaria d’una impossibilitat total, i molt sa en democràcia-, l’ambient general serà festiu, i encara més en coincidir enguany en diumenge.

Ja fa molts anys que en parlem i que fem divulgació del fet catalanista, tant a través de la premsa com mitjançant exposicions al·legòriques, d’aquelles que agraden a la gent, en tant que s’hi mostren quantitat de documents i d’imatges que volen representar una de les temàtiques més boniques del col·leccionisme popular, i que com és sabut se centra en la història de la nació catalana. Aquest material i tota la seva iconografia abasta un munt d’apartats, de capítols que giren al voltant del fenomen catalanista, i que en les col·leccions generalistes vénen a ocupar un primeríssim lloc. Publicacions, targetes i postals de clar simbolisme: homes, dones, nens, colles amb la senyera, la barretina, la falç; missatges reivindicatius, en altre temps a càrrec de Solidaritat Catalana, la Lliga; més tard, amb entitats com Òmnium Cultural per sobre de totes les restants; gestes i remembrances històriques; personatges il·lustres i presidents de la Generalitat; costums, folklore, festes; antics oficis autòctons; pagesia, ramaderia, pesca; la pubilla i l’hereu; la sardana i les cobles; Mossos d’Esquadra; institucions catalanes -Generalitat, Parlament...-; economia i indústria; Barcelona, cap i casal; els castells i els gegants; els patrons – Montserrat, Sant Jordi ...-; els Països Catalans; targetes informals, d’humor, d’enamorats i d’altres activitats socials quotidianes, amb la dona catalana molt especialment; postals d’entitats públiques i privades, en aquest cas i com a exemple, de La Caixa, amb aquells versos d’en Moragues i superbes il·lustracions; els segells catalans, que malgrat no ser de curs legal, homenatjaven el fet català i els seus personatges destacats. I potser per sobre de tot els cartells, amb exemplars originals que amb el temps s’han anat perdent, si bé gràcies a iniciatives editorials i de rotatius, se solen mostrar periòdicament, finament reproduïts. Reproduïm dues postals ben originals, i centenàries, centrades precisament en l’11 de setembre i en Rafel Casanova; i una coneguda imatge del president Francesc Macià, amb dos segells en el seu honor.