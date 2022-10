La sobirana filatelista

Després de la mort fa uns dies de la reina britànica Isabel II i de les llargues jornades dedicades al seu acomiadament, amb el ressò monumental que aquest esdeveniment ha provocat en els mitjans informatius del món sencer, l’accent el volem posar sobre la figura de la sobirana com a destacada filatelista, i també sobre l’empremta que ha deixat durant 70 anys a través de la fenomenal edició de milions i milions de segells, monedes, targetes i altres efectes del tipus souvenirs i ben populars, per part de la institució monàrquica del Regne Unit.

En aquest capítol estretament relacionat amb el col·leccionisme de base i ben assequible, hi ha ajudat molt la tradició del culte a la personalitat conreada pels monarques britànics, per altra banda caps d’estat honoraris de mig món, a través de la cinquantena de territoris, illes i antigues colònies, ben representades per l’organització de la Commonwealth, i per la rellevància geogràfica, demogràfica i econòmica que han ostentat grans extensions com el subcontinent indi, el continent australià juntament amb l’arxipèlag de Nova Zelanda al seu costat, i per una altra grandiosa extensió com la nord-americana del Canadà. A banda de les esmentades nacions, cal destacar igualment les grans àrees de possessions britàniques, com ara la nombrosa relació d’illes caribenyes, la de l’Àfrica central, de les illes del Canal, la ciutat xinesa de Hong-Kong, o de la mateixa colònia de Gibraltar, inserida en un reduït penyal de la província espanyola de Cadis.

Just és dir que la consideració de caps d’estat representada en tants segells de correus, monedes, bitllets i altres efectes, ja li venia heretada a la reina Isabel II dels seus avantpassats, però potser per la seva condició de fidel i perseverant col·leccionista filatèlica, la monarca hauria exagerat en alguns moments l’esmentat culte a la personalitat. El canvi de regnat a la Gran Bretanya provocarà ineludiblement un trasbals majestuós, que s’espera lent i a desenvolupar durant anys, tot valorat inicialment en uns 400 milions d’euros (a hores d’ara amb la paritat amb la lliura esterlina). Aquesta tasca representarà un obligat canvi dels bitllets, monedes i segells de correus, entre d’altres, així com l’escut reial amb la llegenda «E II R», pel del nou rei Carles III, sense oblidar-nos de les bústies postals i tants símbols i iconografia afegits.

Reproduïm una fotografia autografiada per la reina, i un petit collage de postals del Carib, més una de Gibraltar, circulades i filatelitzades, amb el bust de la sobirana.