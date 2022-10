«Vam creuar la línia però ens vam fer més forts»

Diu Pedro Algorta, exgerent de la cerveseria Quilmes i exdirectiu d’empreses com Campofrío o Cepas Argentinas que es va passar 35 anys sense parlar d’aquells 72 dies. Només als seus amics més pròxims i a la seva família feia les confessions més íntimes sobre aquell viatge d’anada i tornada a l’infern blanc. «Jo aquells 35 anys vaig poder ser una persona comuna i corrent», admetia davant centenars de persones el 15 de febrer del 2013, a la ciutat argentina de Corrientes durant una xerrada TED, els cicles de conferències impartits per científics, empresaris, esportistes o qualsevol altre professional que hagi aconseguit en la seva carrera un èxit, més o menys extraordinari. Una proesa. Com la d’Algorta i 15 dels seus companys.

Algorta és un dels 16 de l’autobatejada com La Sociedad de la nieve, els supervivents del fatídic vol 571 de la Força Aèria de l’Uruguai que transportava el 13 d’octubre de 1972 el club de rugbi Old Christians i alguns dels seus familiars. Viatjaven des de Montevideo a Santiago de Xile. Al travessar els Andes, l’avió, que transportava 40 passatgers i 5 tripulants, va xocar contra un cingle de la serralada. A causa de l’impacte es van desprendre les dues ales de l’avió i la cua, però la resta del fuselatge va lliscar per una glacera gairebé un quilòmetre fins a topar contra el gel a gairebé 4.000 metres d’altura. 33 persones en van sortir amb vida. Però llavors va començar el viatge més difícil.

La seva història és coneguda. Van haver de sobreviure com van poder. Suportar temperatures pròximes als 40 sota zero sense la roba adequada. Quan es van acabar els pocs queviures que portaven, es van menjar els cigarrets, les fundes dels seients, els cinturons, la pasta de dents, i com a últim recurs, els cossos dels companys que havien mort. Tampoc tenien aigua. Passats 17 dies una allau va arraconar la mena de campament que havien muntat al voltant del fuselatge, i va deixar vuit morts més.

Un dels moments més terribles, recorda Algorta, va ser sens dubte quan van escoltar per una petita ràdio que tenien i que havien reparat utilitzant material de l’avió que s’abandonava el seu rescat. Havien passat 12 dies des de l’accident. I ja llavors no els quedava res per menjar. «Així, a poc a poc, des de l’instint de supervivència més simple, ens vam adonar que teníem el cos dels nostres companys com una ofrena perquè ens poguéssim alimentar. I així va ser com sense pensar-hi gaire, sense grans discussions, vam començar a alimentar-nos. I una vegada vam fer allò, havíem creuat una línia, però havíem trobat una tornada a la muntanya, estaríem més forts perquè ens vinguessin a buscar o nosaltres enviar una expedició perquè ens trobessin».

La història de la selecció uruguaiana ha inspirat multitud de novel·les i de pel·lícules. L’aclamat director català Juan Antonio Bayona estrenarà abans de finals d’aquest any un ambiciós film sobre aquella gesta titulat La sociedad de la nieve. A part de publicar llibres sobre aquell miracle a les altures, molts dels supervivents van començar a fer xerrades motivacionals per transmetre el que hi havien après.

Fernando Parrado és un d’ells. Va ser amb Roberto Cannessa i Antonio Vizentin qui, en una missió gairebé suïcida, va pujar els cingles de 8.000 metres d’altura que envoltaven la glacera a la recerca d’ajuda. Parrado havia perdut en aquell accident la seva mare i la seva germana. Després del rescat, va acabar de formar-se i es va convertir en un dels empresaris de més èxit a l’Uruguai. «És millor decidir, i cometre un error, que no decidir», és una de les frases més repetides en les seves xerrades.

Cannessa, que també va tenir un paper vital en el fet que l’expedició se salvés, va ser el primer en fer conferències, a l’any pràcticament de l’accident. També en fan, a més a més d’Algorta, Carlos Páez, Antonio Vizentin, Eduardo Strauch, Gustavo Zerbino, o Roy Harley, entre d’altres. Mentre que per a alguns, com Algorta, sembla que li va ajudar a exorcitzar vells fantasmes, per a d’altres, com Roy, va ser una manera més de mantenir-se actiu quan el món de l’empresa va decidir que era moment que es retirés.

Els missatges que llancen en les seves xerrades els supervivents de La Sociedad de la nieve són molt similars, tot i que tots es diferencien, tenen les seves arestes, els seus matisos. En el cas de Roy, mira d’unir la seva experiència a «la muntanya» amb la seva experiència professional i els seus «aprenentatges» en una xerrada preparada al mil·límetre durant molt de temps. Al cap i a la fi, el que van viure als Andes s’assembla molt a la feina en una empresa, «gent treballant per un objectiu».

El fet d’explicar públicament allò que va passar, el què en van aprendre, forma part de l’altre viatge. Segons psicòlegs experts en superació de traumes, el fet de parlar-ne és una fase de la curació, precisament. «Passa sempre, al finalitzar el procés el que a un li surt és parlar del trauma, exposar l’aprenentatge a persones que no l’han viscut i en compartir-ho en societat altres persones poden arribar a altres estats, altres nivells d’experiència», afirma Rafael Gómez, psicòleg especialitzat en la superació d’experiències dures.

El pròxim 13 d’octubre La Sociedad de la nieve tornarà a ajuntar-se amb els seus familiars i amics, com cada any, a Montevideo, on l’arquebisbe oficiarà una missa. I tornaran a recordar aquells dies com l’experiència vital més brutal de les seves vides, tot i que, com diu Antonio Vizentin a les seves xerrades, «no és una història d’èxits, sinó de molts fracassos i només un èxit». «Un èxit que vam aconseguir agafant la consciència que o ens salvàvem tots o moríem tots. Tots estàvem disposats a sacrificar-nos, a donar el 100%. L’home suporta moltes coses en la mesura que té una esperança, i així hi va haver un egoisme individual en el sentit que cadascú tenia l’obligació de cuidar-se per poder donar coses al grup que permetessin que tots ens salvéssim».