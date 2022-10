Spectrum, un aparador per a la fotografia a Girona

Aquest mes d’octubre ha fet quaranta dos anys que es va obrir, a Girona, la galeria Spectrum Canon, l’única sala d’art que exposava ininterrompudament obra fotogràfica a la nostra ciutat. L’Spectrum va presentar mostres d’artistes històrics i contemporanis i va jugar un paper de gran importància a la Girona artística de principis dels anys vuitanta.

Durant la dècada dels setanta, la fotografia va assolir un procés de revalorització com fins mai havia tingut i, per tant, la visibilitat d’aquesta disciplina artística va augmentar considerablement en el panorama artístic. Les primeres iniciatives de recuperar fotògrafs històrics com Irina Ionesco, Franco Fontana o Jean Loup Sieff van estar molt vinculades a galeries privades com l’Spectrum, amb seu al carrer Balmes de Barcelona i inaugurada l’octubre de 1973. Aquest espai, dedicat exclusivament a la fotografia, va ser creat per Albert Guspí i la seva esposa, Sandra Solsona, seguint la línia de la sala novaiorquesa Witkin Gallery.

La galeria Spectrum de Barcelona, que va promoure una nova generació de fotògrafs creatius com Josep Tobella, Jordi García, Enric Aguilera, etc. va signar, l’any 1976, un acord amb la casa Canon. Aquest acord va suposar la consolidació d’un bon nombre d’activitats i va possibilitar, tanmateix, la creació d’una xarxa de sales fotogràfiques a Alcoi, Saragossa, Eivissa i Madrid. L’última sala que va entrar en el circuit expositiu va ser la de Girona, inaugurada l’octubre de 1980 i dirigida per Ramon Panosa, Joaquim Bosch i Joan Comalat.

L’Spectrum de Girona

La ciutat de Girona va viure durant els anys 80 una gran època d’entusiasme, amb una gran professionalització del sector artístic i la programació de grans i variades exposicions. L’Ajuntament gironí va ser una de les primeres institucions públiques catalanes en començar el procés de revisió de fotògrafs històrics amb la publicació de Fòtica Fargnoli, i iniciant més tard, l’any 1985, la col·lecció de carpetes de fotògrafs històrics «Girona en imatges».

Uns anys abans, a finals del 1978, neix la sala Desalt, sota la fórmula de botiga-llibreria-galeria fotogràfica, situada al carrer d’Hernán Cortés de Salt i sorgida sota el patrocini de Jordi Casáis i Josep Maria Oliveras. La sala Desalt va inaugurar el fenomen del galerisme fotogràfic a casa nostra.

En aquest context d’expansió va néixer la galeria Spectrum Canon de Girona, situada al Carrer Nou del Teatre número 3 i que, a més de rellevants exposicions i aires totalment renovadors, oferia al visitant postals, pòsters i llibres de fotografia. A l’àmbit superior de la galeria hi havia a més una biblioteca que era l’única que existia a les nostres comarques en l’especialització fotogràfica.

La sala Spectrum va convertir-se en un gran referent i va col·laborar en diferents mostres fotogràfiques que es van fer a la Fontana d’Or i a la Casa de Cultura de Girona

Els objectius dels fundadors de la sala eren molt clars: la divulgació de la fotografia com a fenomen creatiu i cultural, i la recerca d’un públic que valorés i s’interessés per la iniciativa. En aquest sentit es van organitzar, igualment, cursets de fotografia que treballaven diversos temes, com història de la fotografia, la càmera fotogràfica, la química fotogràfica, la pel·lícula, gradacions, tipus, sensibilitats, composició i expressió fotogràfica, exercicis pràctics, etc. Els professors que impartien els cursos eren els coneguts fotògrafs gironins Quim Bosch, Josep Maria Boladeras , Ramon Panosa i Joan Comalat.

El codirector i cofundador de l’Spectrum, Ramon Panosa, va escriure a l’article «El perquè de l’Spectrum» (El Punt, 21 de novembre del 1982): «Era a l’ambient de la jove fotografia gironina la necessitat de disposar d’un espai on es realitzessin continuadament exposicions fotogràfiques, on poder relacionar-se i, en definitiva, i portar a terme una sèrie d’activitats més d’acord amb el què havíem descobert que es feia, ja fa anys, a l’estranger. No va ser casualitat que diferents fotògrafs coincidíssim en la idea de muntar una galeria fotogràfica».

Exposicions de nivell

La inauguració de la sala, el 24 d’octubre de 1980, va suposar un gran esdeveniment per al món artístic gironí. I més tenint en compte que es va presentar una magnifica exposició que, sota el títol de Paisatge Urbà, aplegava vint-i-cinc fotografies en color del prestigiós fotògraf italià Franco Fontana. La segona mostra, també de gran nivell, va ser protagonitzada per Agustí Centelles i recollia un conjunt de reportatges del període 1934-1939 als fronts de la guerra civil de Catalunya i Aragó. Després d’una tercera mostra de l’autor Ferran Freixa, l’Spectrum va portar a Dorothea Lange, una fotògrafa de talla mundial que va recórrer d’est a oest els Estats Units amb la seva càmera per plasmar la misèria que envolta els moviments migratoris.

La ressenya nominal de fotògrafs que van exposar la seva obra a Girona és molt i molt llarga. D’aquest brillant període expositiu destaquen els autors Manel Esclusa, Joan Comalat, Jordi Mestre, Quim Bosch, Salabert, Tomàs Montserrat, Casals, Rafel Navarro, Carme Masià, Joaquim Puigvert, Xavier Millan, Glacy Fatorelli, Enric Aguilera, Lluís Salom, Ferran Artigas, Darius Siderol, Jordi Sarrà, Marc Barberí, Galó Tobias, Gabriel Cualladó, Luis Brito, Xavier Millan, Quim Curbet,...

Després de tres anys d’intensa activitat, amb prop de 30 exposicions de 35 fotògrafs d’arreu de Catalunya, l’Spectrum de Girona va tancar les portes. Els esculls econòmics i físics -cansament dels impulsors, caiguda d’interès- van impedir la consolidació d’un espai que va fer una molt lloable tasca de difusió de la disciplina fotogràfica a la nostra ciutat.