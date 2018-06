La inversió estrangera cau un 62% a Catalunya el primer trimestre de 2018

La inversió estrangera va caure un 62% el primer trimestre en comparació amb el mateix període de l'any passat. Catalunya va atraure 345,6 milions d'euros en inversió estrangera productiva, davant dels 902,2 milions dels primers tres mesos del 2017.

El de l'any passat va ser el millor primer trimestre de la sèrie històrica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, que comença el 1993. Els 345,6 milions d'inversió estrangera en el primer trimestre és la xifra més baixa des de la primera meitat del 2014, quan el primer trimestre la inversió va ser de 267,1 milions d'euros i en el segon, de 245,3 milions.

L'any passat, Catalunya va rebre en inversió estrangera 902,2 milions d'euros el primer trimestre; 770,6 milions el segon trimestre; 531,2 el tercer i 967,1 el quart. Així doncs, la xifra d'aquest primer trimestre del 2018 està per sota de tots els períodes del 2017.

El Ministeri ha revisat lleugerament a l'alça les inversions rebudes el 2017 a Catalunya. Inicialment va dir que havien estat de 3.093 milions d'euros, però ahri les va valorar en 3.171,3 milions.

El 2017 el Principat va rebre un 40% menys d'inversions que durant tot el 2016, quan es va assolir la xifra de 5.139,5 milions. El 2015 es va produir un rècord històric de 5.378 milions d'euros en inversió estrangera a Catalunya. El 2014 van ser 3.058 milions d'euros, una xifra similar a la del 2017.

Des que el Ministeri d'Indústria va començar a calcular la inversió estrangera el gener del 1993, Catalunya n'ha rebut per valor de 66.021 milions d'euros.



Chacón, contra els pessimistes

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va assegurar que les expectatives d'inversions estrangeres per a tot el 2018 són «molt positives», malgrat que aquest primer trimestre han caigut un 62%, segons les dades fetes públiques aquest dimecres pel Ministeri d'Indústria.

Chacón va explicar que hi ha inversions anunciades que encara no han estat registrades i que les dades del ministeri valoren només les empreses amb seu social a Catalunya, si bé la Generalitat també inclou les que hi tenen centres productius.

«Hi ha inversions que ja s'han anunciat i si les veiem totes estem parlant de 102 projectes i més de 5.000 milions d'inversió», va assegurar. «No deixarem de treballar perquè el número sigui encara molt i molt més positiu però no siguem catastrofistes», va demanar. «A la llarga, els missatges pessimistes i catastrofistes acaben sent corregits per dades objectives», va remarcar Chacón.

Chacón va afegir que la Generalitat prefereix analitzar les dades d'inversió estrangera per quinquennis, ja que «els projectes no es materialitzen en trimestres sinó en anys».