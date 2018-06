Els estrangers van fer a Girona el 30% de compres d'habitatges el 2017

Els compradors estrangers van suposar el 30% del total d'adquisicions registrades el 2017 a Girona, fet que suposa un creixement superior al 14% respecte al 2016. Pel que fa a l'origen, sobresurten els francesos, amb un 25% del total de vendes registrades per ciutadans no espanyols, Xina (8,1%) i Itàlia (5,7%)

Catalunya va tancar el primer trimestre del 2018 amb la venda de 21.069 habitatges, un 3,2% més, i els preus van continuar creixent, encara que a un ritme més moderat, del 4,2%, empesos pels increments de Barcelona.

La gran part de les transaccions les va aglutinar la província de Barcelona (68%), si bé els principals increments els van experimentar Lleida (22,1%) i Tarragona (13,2%), segons dades de BBVA Research.

Aquest dinamisme de la demanda ha afavorit l'increment dels preus de l'habitatge, la mitjana de creixement del qual (4,2%) és superior al del conjunt d'Espanya (2,7%).

Barcelona és la província on més s'ha revaloritzat l'habitatge, ja que el 2016 i 2017 el metre quadrat va créixer per sobre del 6%, si bé en el primer trimestre de l'any la taxa de creixement interanual es va moderar fins al 5,3%.

A les altres províncies catalanes els preus també van créixer en el primer trimestre de 2018 a taxes més moderades que en trimestres previs: a Lleida va créixer un 1,2% respecte al primer trimestre de 2017, a Tarragona ho va fer l'1,0% i a Girona el 0,6%.



Composició de la demanda

La composició de la demanda varia per províncies, ja que a Barcelona destaca l'adquisició de primer habitatge, és a dir, l'adquirida per residents a la pròpia província, i el 2017 un 83% de les transaccions a la província van ser signades per barcelonins.

A Girona, en canvi, destaquen els compradors estrangers, que van suposar el 30% del total d'adquisicions registrades l'any passat, amb un creixement del 14,3% respecte a 2016; a Tarragona la demanda per part d'estrangers és superior a la mitjana nacional, i a Lleida destaca també la demanda de segona residència.

A més, els barcelonins són els principals compradors d'habitatge a Girona (85,2%), Lleida (64,6%) i Tarragona (68,3%), mentre que es decanten per Barcelona els madrilenys (45,8%) i gironins (12,6%).

Quant a les vendes a residents estrangers, destaquen els francesos, que signen un 24,95% del total de vendes registrades per ciutadans no espanyols.