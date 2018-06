Madrid i Catalunya, les autonomies amb més pes en el sector serveis el 2016

Madrid i Catalunya van ser les comunitats autònomes que van tenir un pes més gran en el volum de negoci del sector serveis l'any 2016, amb un 35,2 i un 19,9 per cent del total, respectivament.

Segons les dades sobre l'estructura del sector serveis del 2016 publicat avui per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), aquest sector va generar 436.663 milions d'euros i va donar feina a 5.427.741 persones.

Andalusia es va situar com la tercera comunitat autònoma amb més participació en la xifra de negoci del sector serveis, ja que en va generar el 8,9 per cent.

Per contra, La Rioja (0,4%), Extremadura i Cantàbria, totes dues amb un 0,7 per cent, i Navarra (1,0%) són les autonomies el sector servei de les quals va aportar menys.



La Rioja i Cantàbria, a la cua

Les xifres de negoci van tenir la seva incidència en l'ocupació, i van ser Madrid (22,9 %), Catalunya (19,2 %) i Andalusia (13,2 %) les comunitats autònomes amb un percentatge més gran de persones amb feina al sector serveis respecte al total. La Rioja, amb només 29.270 persones ocupades en aquest sector, un 0,4 per cent del total d'empleats a tot el territori nacional, va ser l'autonomia amb les xifres més baixes, seguida per Cantàbria, on l'1,1 per cent va treballar en serveis.

Pel que fa a la inversió en actius materials, van tornar a destacar Madrid, amb 10.370 milions d'euros, i Catalunya, amb 5.788 milions d'euros, cosa que va suposar un 34,3 i un 19,2 per cent del total de la inversió realitzada en aquest àmbit a Espanya.

No obstant això, la Comunitat Valenciana desbanca del tercer lloc Andalusia pel que fa a despesa amb 2.592 milions d'euros.