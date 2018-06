El clúster carni porcí lidera la creació d'un làser per millorar l'assecat

Millorar el procés d'assecatge dels embotits i també tenir dades més precises per saber si el producte ha de continuar més temps a les cambres o no. Això és el que persegueix el projecte que durant el darrer any ha estat implementant el clúster per a la innovació en el sector porcí, Innovacc.

La iniciativa consisteix en la utilització d'una mena de làser anomenat NIR que s'aplica sobre els productes (ja sigui de manera individual o en paquets) i a través d'una aplicació de mòbil, facilita al personal de qualitat les dades de qualitat dels embotits. Segons el gerent de l'ens, Eudald Casas, totes les dades s'emmagatzemen en un històric i diverses empreses han començat a utilitzar-lo.

Casas detalla que aquesta tecnologia, que impulsa una de les empreses que tenen associades, la van veure per primera vegada a Israel però que no tenen constància que s'apliqui en cap altre lloc i, menys, en el sector dels embotits. «Les que la proven, la volen utilitzar perquè veuen que funciona», insisteix Casas.

Un altre dels projectes en el qual han estat treballant aquest darrer any ha estat en l'acompanyament d'empreses a fer proves per substituir additius químics que es posen a la carn de porc per d'altres més «naturals». Casas diu que hi ha estudis que consideren que aquesta carn no és del tot saludable i que els que ells han recopilat, no hi estan d'acord.

Tecnologia 4.0

Casas insisteix que entre els reptes de futur hi ha, precisament, treballar per obtenir productes cada vegada més «saludables» i també avançar en la recerca de fonts de proteïnes de futur. El gerent del clúster insisteix que el mercat pot canviar molt i que volen ser igual de competitius que són ara amb la ramaderia i la indústria càrnia. «Hem d'estar preparats», remarca.

La utilització de la tecnologia 4.0 i l'aprofitament dels residus són altres reptes d'innovació amb els quals l'ens està treballant.

L'hotel La Vall d'en Bas va acollir ahir la celebració de l'assemblea ordinària del clúster, que enguany celebra el seu desè aniversari. Ho fa quan pràcticament arriben al centenar d'associats, amb una facturació agregada superior als 4.300 milions d'euros i donant feina a uns 17.000 treballadors. Tant Casas com el president de l'associació, Josep Maria Corominas, van remarcar el creixement que ha experimentat l'ens fins a convertir-se en un referent no només a nivell català sinó també europeu.