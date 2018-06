S'obren les inscripcions a la Mostra d'Emprenedors

La Mostra d'Emprenedors de Girona, consolidada com una plataforma de suport i difusió de projectes de nova creació a les comarques gironines obre el període d'inscripcions a projectes de nova creació.

Els emprenedors de les comarques gironines ja poden presentar la seva candidatura a la 9a edició de la Mostra d'Emprenedors de Girona, organitzada per l'Assessoria Codina i el seu servei d'estratègia digital, ElGiroscopi.

La iniciativa avança la data de presentació al 27 de setembre i les candidatures es poden presentar fins al 8 de setembre. L'organització de la Mostra repartirà un total de 3.000 euros en premis i es premiaran tots els projectes seleccionats. Totes les persones interessades poden inscriure's a www.emprenedorsgirona.cat

La Mostra d'Emprenedors s'adreça a tothom que tingui un projecte innovador que vulgui donar a conèixer. Poden presentar-se les empreses i/o emprenedors que faci menys de tres anys que hagi iniciat la proposta i que tinguin alguna vinculació directa amb el territori gironí.

Creativitat i impacte social

Entre les candidatures rebudes, es seleccionaran les més atractives i innovadores, valorant criteris amb valor afegit com la creativitat, l'impacte social o la viabilitat del projecte.

A la darrera Mostra d'Emprenedors va sortir premiat per votació popular el projecte Nordic Walking Girona, des d'on es promociona la salut i l'esport per a totes les edats. Altres guanyadors d'edicions anteriors han estat MJN Neuroserveis, que treballen en un dispositiu per detectar crisis epilèptiques; Llagurt, Wikiloc, iloftyou o Codiwise, entre altres.