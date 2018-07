Una empresa explotarà una tecnologia de la UdG per tenir fàrmacs més barats i sostenibles

Una tecnologia desenvolupada per investigadors de la Universitat de Girona (UdG) serà, des d'ahir, explotada per la iniciativa empresarial Gioxcat. Ahir al matí es va constituir aquesta nova empresa de base tecnològica impulsada pels investigadors del grup de recerca en Química Bioinspirada, Supramolecular i Catàlisis (QBIS-CAT) Cristina García Simón, Xavier Ribas Salamaña i Miquel Costas Salgueiro.

La constitució de l'empresa i la signatura del contracte de llicència va tenir lloc al Parc Científic i Tecnològic en un acte que ha comptat amb la participació del rector de la UdG, Quim Salvi, i els investigadors que han engegat el projecte.

Gioxcat s'ha creat després que els científics hagin detectat una oportunitat de negoci en els mercats químics i farmacèutics. El seu objectiu és convertir-se en el departament d'R+D+I de petites i mitjanes empreses del sector, per assessorar i col·laborar en la implementació i optimització de processos químics més respectuosos amb el medi ambient i menys costosos econòmicament.

Els productes i serveis de la iniciativa empresarial es basen en el coneixement desenvolupat pel QBIS-CAT en les seves línies de recerca. Les seves noves metodologies i catalitzadors permeten reduir els temps de reacció, els costos energètics, les quantitats de catalitzadors emprades i els residus en la síntesi de diferents molècules precursores de diferents fàrmacs.

El mercat potencial de Gioxcat, sl. comprèn dos sectors de mercat: la consultoria química especialitzada, enfocat al mercat de la indústria químico-farmacèutica; i la comercialització de productes químics d'alt valor com, per exemple, productes marcats isotòpicament o catalitzadors metàl·lics quirals amb interès al sector químic tant a en l'àmbit industrial com en l'acadèmic.