Entre el 30% i el 60% dels pagaments de les empreses a Espanya es fa a temps

Entre el 30% i el 60% dels pagaments de les empreses a Espanya es fa puntualment, segons l'«Anàlisi de Comportament de pagaments al món» publicat per Informa, que manifesta a més, que Espanya es troba entre el grup de països amb pagaments a més de 90 dies entre l'1% i el 6%.

L'anàlisi, realitzat a un total de 31 països més la regió d'Hong-Kong, mostra les diferències en el percentatge de pagaments puntuals o que superen els 90 dies.

Amb les dades obtingudes, s'han classificat els països estudiats en sis grups, d'una banda els bons pagadors, aquells que els seus pagaments puntuals superen el 65% i compten amb un percentatge a més de 90 dies inferior a l'1%, entre ells es troben Dinamarca, Alemanya, Països Baixos i Taiwan.

En el segon grup es classifiquen República Txeca i Suècia com els països amb una taxa de pagaments a més de 90 dies molt baixa, també inferior a l'1% i amb pagaments puntuals entre el 45% i el 60%.

Espanya es troba en el tercer grup, el grup majoritari, amb pagaments en termini entre el 30% i el 60% i una taxa de pagaments a més de 90 dies d'entre l'1% i el 6%, s'agrupen un total de 14 països: Bèlgica, Canadà, Croàcia, Estats Units, Eslovènia, Espanya, França, Hong Kong, Itàlia, Luxemburg, Regne Unit, Sèrbia, Tailàndia i Turquia.

Polònia i Rússia es troben en el quart grup amb pagaments puntuals entre el 70% i el 80% i uns pagaments a més de 90 dies superior al 5%, mentre que Finlàndia, Israel i Irlanda tenen uns pagaments puntuals baixos (menys del 30%) i el seu percentatge de pagaments a més de 90 dies és inferior al 5%, ocupant el cinquè grup.

La resta de països estudiats, Xina, Grècia, Índia, Filipines, Portugal i Romania compten amb el menor percentatge de pagaments puntuals (no arriben al 50%) i el major en pagaments a més de 90 dies (superior al 5%). Aquests resultats, segons Informa, no depenen necessàriament de la situació econòmica del país, sinó que indica que influeixen altres elements com la legislació, el sistema judicial, els mecanismes de pagament i cobrament, l'organització empresarial i factors culturals.

A Luxemburg el 45,5% de les empreses fa efectives les seves factures puntualment i la proporció de pagaments a més de 90 dies és de l'1,5%. El percentatge de compliment és major entre les microempreses, el 49%, mentre que en les grans ho fan el 25%. Comerç i Intermediació financera són els sectors més puntuals, amb un 53% i un 52% en cada cas.

Als Estats Units, els pagaments complint els temps pactats avancen del 54% al 56% i els pagaments a més de 90 dies del 3% al 4%. El 61% de les microempreses paga puntualment, percentatge que es redueix al 16% en les grans. Serveis financers és el sector que millor paga, tres terços ho fan en termini. A més de 120 dies, Construcció és el que pitjor es comporta. Els pagaments puntuals a Hong Kong es queden en el 31% mentre que els pagaments a més de 90 dies arriben al 2,5%. Les empreses micro paguen millor que les grans, amb el 35% de pagaments puntuals enfront del 16%.