L'onada de calor podria fer caure a la meitat la producció de conills

Unió de Pagesos adverteix que l'onada de calor de les últimes setmanes ha afectat de manera important el sector cunícola, ja que els conills no suporten temperatures massa elevades, i calcula que es pot produir una caiguda de fins el 50% de la producció en la fase d'engreix d'octubre a desembre. L'onada de calor ha afectat especialment les mares reproductores en els processos d'inseminacions i parts. Cal tenir en compte que les temperatures de l'estiu ja redueixen normalment el rendiment de l'engreix fins a un 20%.

El sindicat considera que les granges d'engreix que més reducció de rendiment tindran a causa de la calor són les ubicades en les zones de costa, ja que a la calor excessiva cal sumar-hi les altes humitats i el fet que els sistemes de refrigeració com els humidificadors no funcionen amb la mateixa eficàcia en zones de costa per l'elevada humitat de l'ambient. D'altra banda, les granges d'interior sempre s'han vist afectades per la calor estival i acostumen a disposar de sistemes de refrigeració; per tant, també patiran una reducció de la producció però possiblement no tan greu. Per aquests motius, Unió de Pagesos demana al Govern que faci un seguiment dels danys per tal que als productors afectats se'ls apliqui l'adequació de mòduls de l'IRPF. A més, el sindicat també demanarà un ajut d'Estat.