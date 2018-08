Moren 307 persones en accident laboral el primer semestre

Un total de 307 treballadors van morir en accident laboral en el primer semestre de l'any, la qual cosa suposa set menys que en el mateix període de l'any anterior, un 2,3% menys, segons dades publicades ahir pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

D'aquestes defuncions, 244 es van produir durant la jornada de treball, un menys que fins a juny de 2017, la qual cosa suposa un descens percentual del 0,4%. Els 63 accidents mortals restants registrats en entre gener i juny van ser sinistres 'in itínere' (els que es produeixen en el trajecte de casa al treball i viceversa), un més que en igual període de l'any passat.

Fins a juny es van comptabilitzar 299.008 accidents laborals amb baixa, la qual cosa suposa un augment del 2,7% respecte al nombre de sinistres del mateix període de 2017.

Del conjunt de sinistres, 257.812 accidents es van registrar en el lloc de treball i 41.196 van ser sinistres 'in itínere'. Els primers van augmentar un 2,3%, mentre que els segons es van incrementar un 4,8% respecte al mateix període de l'any passat.

Els accidents lleus amb baixa en el lloc de treball van sumar 255.599 fins a juny, un 2,3% més, i els greus van aconseguir els 1.969, un 3,9% més. En el cas dels sinistres 'in itínere', es van registrar 40.634 accidents de caràcter lleu (+4,8%) i 499 de gravetat (-4%).

Per la seva banda, fins a juny es van notificar 359.937 accidents laborals sense baixa, un 1,6% menys que durant el mateix període de 2017.

El secretari confederal de Salut Laboral de CCOO, Pedro José Linares, va assenyalar que, encara que el descens dels índexs d'incidència d'accidents en el primer semestre de l'any podria trencar la tendència d'augment de la sinistralitat iniciada en 2013, considera que cal esperar per certificar que es confirma.



Millorar-ne la prevenció

«La sinistralitat laboral continua sent un problema de primer ordre per a la salut pública d'Espanya», va advertir Linares, qui va subratllar que és necessari que com a societat es reflexioni sobre un sistema de prevenció de riscos laborals que «en aquests últims anys de crisi econòmica, de polítiques d'austeritat i de reformes laborals ha demostrat ser un gegant amb peus de fang».

També veu imprescindible que el Govern impulsi polítiques públiques actives per rellançar la prevenció de riscos laborals en les empreses i que, a través de la Inspecció de Treball, intensifiqui les mesures de control de l'explotació laboral, algunes d'elles contingudes en el Pla Director per un Treball Digne recentment aprovat.

L'any passat les comarques gironines van assolir xifres de rècord. Des del gener fins a l'octubre de 2017 es van registrar dotze accidents mortals, el triple que al mateix període del 2013, que van ser quatre, i molt per sobre dels dos morts que hi va haver fa un any. Una altra dada negativa van ser els 8.890 accidents laborals amb baixa de 2017, un 41% més que el 2013.