Trump pressiona Erdogan i accelara la caiguda de la lira turca amb nous aranzels

El president dels EUA, Donald Trump, ha autoritzat una pujada dels aranzels aplicats a les importacions d'acer i alumini procedents de Turquia, que assoliran el 50% i el 20%, de manera que duplicaran el seu actual import, com a resposta a la caiguda de la moneda turca.

«Acabo d'autoritzar doblar els aranzels a l'acer i l'alumini pel que fa a Turquia, ja que la seva moneda, la lira turca, cau amb rapidesa en relació al nostre molt fort dòlar», va anunciar Trump i va precisar que les noves tarifes aplicades a les importacions des de Turquia seran «del 20% per a l'alumini i del 50% per a l'acer». «Les nostres relacions amb Turquia no són bones en aquest moment», va admetre el president nord-americà.

Una delegació turca enviada dimarts passat a Washington va tornar a la capital otomana amb les mans buides després de la trobada d'alt nivell mantinguda amb les autoritats nord-americanes amb l'objectiu de rebaixar la tensió que ha caracteritzat les relacions bilaterals durant els últims anys i que ha culminat amb la imposició de sancions per part de Washington a Ankara.

Les relacions entre tots dos països s'han enterbolit arran del cas de Fetulá Gulen, un clergue turc exiliat als Estats Units des dels anys 90 al que el Govern de Recep Tayyip Erdogan acusa del fallit cop d'estat de 2016. Turquia reclama la seva extradició, cosa a la que Washington encara no ha respost.

En l'últim episodi, la Justícia turca va rebutjar la setmana passada un recurs del pastor nord-americà Andrew Brunson, acusat d'espionatge i terrorisme pels seus suposats vincles amb Gulen, per ser alliberat mentre continua el judici celebrat en contra seva.

En resposta, el Departament del Tresor va sancionar als ministres de Justícia i Interior turcs, Abdulhamit Gul i Suleyman Soylu, respectivament. La nació eurasiàtica, per la seva banda, ha amenaçat amb «una resposta equivalent».

La lira turca va arribar a caure ahir més d'un 13% en la seva cotització enfront del dòlar, assolintint així un pitjor encreuament de 6,2860 lires per cada 'bitllet verd', davant la falta de resultats en les recents converses entre Ankara i Washington.

Referent a això, Bart Hordijk, analista de Monex Europe, assenyala que el fracàs de la visita turca a Washington i l'aparent incapacitat o falta de voluntat del banc central otomà de donar suport a la seva moneda «han estat massa per a la lira turca», que cau a tal velocitat que «el primer que se m'ocorre és un paracaigudes que eviti que s'estavelli contra el terra».