Cinc anys de caigudes del dièsel

Les vendes de vehicles dièsel a Espanya acumulen cinc anys de descens i s'han situt a nivells de 1998 després de caure el passat any un 14,9%, mentre que les de gasolina es van incrementar un 15,2%, una modificació de tendència que ha canviat la composició del parc automovilístic espanyol. En concret, l'any 2013 es va seguir comercialitzant a Espanya més gasolina (67% davant del 31%), però va ser la primera vegada que la quota de mercat del gasoil va baixar i des de llavors es va reduir de manera sostinguda fins a situar-se el 2017 en un 48,4% davant del 46,1% dels vehicles de gasolina, segons dades de l'Associació Europea de Fabricants d'Automòbils (ACEA).

Aquest canvi en el repartiment de vendes de dièsel i gasolina depèn de diversos factors, com el debat generat entorn dels diferents nivells d'emissions de contaminació de diòxid de carboni (CO2) i òxids de nitrogen (NOx) i qui més contamina. No es pot obviar tampoc l'empenta que registren any rere any els cotxes d'energies alternatives (hibrids i elèctrics).

El descens de vendes de vehicles dièsel i l'augment dels de gasolina, tendència que continua en el primer semestre de 2018, ha provocat que es disparin les emissions mitjanes de CO2 dels cotxes nous venuts a Espanya, fins als 116 g/km, dos grams més en comparació amb el mateix període de 2017, segons dades de la consultora MSI per a la patronal dels concessionaris Faconauto.

En el debat han entrat ciutats com Madrid i Barcelona, que van exigir el passat mes de febrer al Govern la implicació en el «problema d'Estat» de la contaminació, amb l'aplicació de mesures com l'objectiu de les avantatges fiscals als vehicles dièsel. Amb el nou Executiu, la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, va assenyalar que «el dièsel té els dies comptats» per l'impacte negatiu que té a l'aire que respirem.

La patronal de fabricants (Anfac), els venedors (Ganvam) i els concessionaris (Faconauto) van reaccionar demanant al nou govern «moderació», evitar llançar «dards sense cap tipus de fonament» i diàleg.

La patronal de components d'automoció Sernauto també va recordar que fa anys la UE va decidir apostar pels motors diésel per ser «més eficients i emetre menys diòxid de carboni -responsable del canvi climàtic- que els equivalents de gasolina».

Amb les diferents normatives Euro, les emissions de NOx dels motors diésel -considerats cancerígens per l'OMS- han anat reduint-se fins arribar a nivells molt baixos, circumstància per la qual, per a Sernauto, «no és el mateix un vehicle diésel actual que un de fa vint anys».

En aquest procés, va destacar que la indústria de l'automoció ha contribuït «significativament» a la reducció d'emissions dels vehicles dièsel, els quals han aconseguit uns nivells d'emissions de NOx i partícules equiparables als de gasolina.

Des de Brussel»les, el comissari europeu d'Acció per al Clima i Energia, Miguel Arias Cañete, va afirmar que hi ha models diésel actualment que són molt menys contaminants que en el passat i que compleixen amb la normativa europea. Per això, va dir, «és erroni parlar del dièsel en general».



Equiparar els impostos

El Govern estaria estudiant a més, segons va assenyalar recentment la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, l'equiparació dels impostos sobre el dièsel i la gasolina dins de la nova fiscalitat verda, un procés que en tot cas serà progressiu i que exclourà el combustible usat pels professionals del transport.

En tot cas, el debat segueix obert a l'espera que l'Executiu concreti les seves mesures i prengui decisions, inclosos els àmbits regional i local, que permetin aclarir què és i serà el paper del dièsel al mercat automobilístic espanyol.