Els catalans presenten als jutjats més de 780 demandes a la setmana contra la banca

Una mitjana de 112 demandes al dia i unes 786 a la setmana es van presentar contra la banca als jutjats catalans durant el primer trimestre, i en la immensa majoria dels casos es resolen a favor dels demandants. Aquestes xifres deixen clar que estan lluny d'extingir-se les seqüeles de la crisi financera que va desencadenar allaus de reclamacions judicials en assumptes com les clàusules sòl, les hipoteques multidivisa o les despeses de formalització de préstecs.

Així, els jutjats catalans han rebut 30.124 demandes, de les quals els magistrats han resolt només 2002. La xifra de demandes rebudes ha anat incrementant-se considerablement amb el pas dels mesos. Inicialment, els jutjats especialitzats en assumptes bancaris van ser habilitats per resoldre de forma ràpida els milers de casos relacionats amb les clàusules sòl que estaven embussant l'activitat dels jutjats espanyols. Però el ventall ha hagut d'obrir-se. Aquests jutges també estan tramitant tot tipus d'assumptes que estiguin relacionats amb reclamacions dels consumidors a la banca, com els litigis per clàusules de venciment anticipat, interessos moratoris, despeses de formalització d'hipoteques o les hipoteques multidivisa. La llista és llarga.

En el conjunt d'Espanya, aquests jutjats especialitzats han rebut des de la seva obertura 208.651 denúncies, de les quals han resolt el 10%, menys de 30.000. En tot cas, el percentatge de sentències favorables al consumidor és aclaparador, està per sobre del 90 per cent. Les principals

reclamacions estan relacionades

amb les clàusules sòl i les despeses de formalització d'hipoteques

i, en menor mesura, amb les multidivises i amb l'aplicació de l' índex IRPH, de referència a alguns

préstecs hipotecaris. El Poder Judicial va aprovar que aquests jutjats continuïn ocupant-se de manera exclusiva dels assumptes relacionats amb la banca fins a, almenys, el proper dia 31 de desembre.