Comerciar en euros per combatre Trump

La Unió Europea vol reforçar el paper global de l'euro com a part d'una iniciativa per evitar les pressions del president dels Estats Units, Donald Trump, les mesures de política exterior del qual xoquen cada vegada més amb el seu soci transatlàntic, segons va assegurar el ministre espanyol d'Afers Estrangers, Josep Borrell. Aquest és el més recent senyal que els líders europeus busquen més autonomia davant els esforços de Trump per reformar l'ordre global.

Des que va arribar a la Casa Blanca, el president nord-americà ha posat en dubte la importància de l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord (OTAN), es va retirar d'un acord nuclear amb l'Iran i va dir, en plena guerra comercial, que la UE era «enemiga» dels Estats Units.

«Hem de trobar una manera de superar les amenaces nord-americanes», va assegurar Borrell aquesta setmana. «És una altra forma de superar les sancions», va dir en referència a la decisió presa per Trump al maig d'abandonar l'acord nuclear amb l'Iran, per a la preservació del qual la UE va fer lobby davant ell.

La decisió dels EUA va obligar diverses empreses europees, entre elles Daimler AG i Total SA, a retirar-se de l'Iran per evitar que les sancionessin els EUA. El ministre de Finances de França, Bruno Le Maire, i el ministre alemany d'Afers Estrangers, Heiko Maas, van suggerir que els països de la Unió Europea creïn sistemes de pagament independents dels EUA per evitar les noves regulacions.

Però no es tracta només de l'Iran. Aquesta setmana, l'assessor de Seguretat Nacional dels Estats Units, John Bolton, va amenaçar amb sancions contra la Cort Penal Internacional, un tribunal avalat per l'ONU, que està avaluant processar membres de les forces armades nord-americanes per suposats abusos a l'Afganistan.

Augmentant el volum de comerç internacional efectuat en euros, la UE facilitaria a empreses i individus de realitzar negocis fora de l'abast del Govern nord-americà. Jean-Claude Juncker, president de la Comissió Europea, va dir dimecres que és «absurd» que les empreses europees paguin per avions europeus en dòlars i es va preguntar per què el 80 per cent de les importacions d'energia del continent es paguen en moneda nord-americana. En el seu discurs anual de l'Estat de la Unió davant el Parlament Europeu, Juncker va prometre donar detalls sobre les seves ambicions amb un pla per a aquest any.

La batalla per les sancions contra l'Iran es dona en un moment en què els líders europeus ja estan inquiets per l'envestida de Trump contra el sistema de comerç global. En el seu intent per tranquil-litzar els defensors del lliure comerç, la Unió Europea busca tancar acords amb països com el Japó, Austràlia i els països del Mercosur a Sud-amèrica, i està en el procés de ratificació d'un acord amb el Canadà.

«Els europeus estan fent un gran esforç per salvaguardar l'enfocament multilateral del comerç», va assenyalar Borrell, que va estar a Estrasburg per escoltar Juncker. «La diplomàcia no és la millor qualitat del Govern de Trump», va afegir el ministre d'Exteriors espanyol.