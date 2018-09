Els clients segueixen tenint la raó davant dels bancs

Els jutjats especialitzats en clàusules sòl han dictat més de 17.000 sentències sobre aquesta matèria en el segon trimestre de 2018, continuant amb la tendència que gairebé la totalitat d'elles han estat favorables als clients, segons ha informat el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

Entre l'1 d'abril i el 30 de juny d'aquest any, els jutjats especialitzats en aquest assumpte van dictar un 28,8 per cent més de resolucions pel que fa als primers tres mesos anteriors, sent un total de 17.485 sentències. D'aquestes, el 96,9 per cent van ser estimatòries.

El CGPJ destaca que el percentatge va ser superior al 90 per cent en les disset comunitats autònomes, però a Aragó, Canàries, Catalunya i Navarra es va elevar per sobre del 99 per cent.

Així, en total, i des de l'engegada d'aquests òrgans judicials especialitzats l'1 de juny de 2017, s'han dictat 40.839 sentències, el 97,3 per cent de les quals han estat favorables als clients.

Els assumptes que entren en els jutjats especialitzats també poden concloure per acte final o decret quan, per exemple, s'acumulen en un sol procediment diverses demandes referides a diferents clàusules de la mateixa hipoteca o es produeix la renúncia o el desistiment d'una de les parts. D'aquesta manera, la xifra d'assumptes resolts en el segon trimestre de l'any va ascendir a 22.294, un 31 per cent més que en els tres primers mesos de 2018.

L'òrgan de govern dels jutges subratlla que l'increment del nombre d'assumptes resolts i el descens dels ingressats -que continua amb la mateixa dinàmica que en el trimestre anterior- ha suposat que la taxa de resolució a escala de l'Estat en el segon trimestre de l'any hagi assolit el 45,1 per cent, enfront del 28,5 per cent del trimestre anterior i el 13,4 per cent de l'últim de 2017.