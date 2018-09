La pensió mitjana a Girona creix un 3,9% durant el setembre, fins els 878 euros

La pensió mitjana a les comarques de Girona es va situar a l'inici del present mes en 878 euros mensuals, un 3,9% més que l'any passat. La pensió mitjana a Catalunya s'han situat en els 993 euros de mitjana al setembre, el que representa un increment del 3,6% respecte el mateix mes de l'any passat, segons ha informat avui el Ministeri de Treball i Seguretat Social. En total, es van abonar 1.720.358 pensions, un 0,9% més que al setembre del 2017.

La majoria de les pensions catalanes -1,1 milions- van ser prestacions per jubilació, amb un import mitjà de 1.122 euros, un 3,4% més, mentre que la resta van ser per incapacitat permanent (1.043,11 euros), viduïtat (686,88 euros), orfandat (389,50 euros) i favor de familiars (594,39 euros). A l'Estat, l'import mitjà de les pensions, ha estat de 957,36 euros, mentre que les prestacions per jubilació van assolir els 1.103,47 euros de mitjana.

Per demarcacions, a la de Barcelona és on l'import mitjà de les pensions han estat més elevats, amb 1.027,53 euros, un 7,3% superior a la mitjana espanyola i un 3,5% més elevat que el setembre del 2017. En canvi, a la resta de demarcacions, l'import cau per sota els 1.000 euros. Concretament, a les comarques de Girona va ser de 878,44 euros, un 3,9% més que el setembre de l'any passat; a la demarcació de Lleida de 839,97 euros (+3,9%) i a la de Tarragona 929,66 euros, un 3,8% més.

A l'Estat, la nòmina mensual de pensions contributives de la Seguretat Social va arribar als 9.235,07 milions d'euros el passat 1 de setembre, el que suposa un increment interanual del 4,86%. La pensió mitjana de jubilació es va situar a l'inici del present mes en 1.103,47 euros mensuals, un 3,43% més que en el mateix mes de 2017. Treball ha destacat que les noves altes de jubilacions, amb dades aquesta vegada a agost, recullen una quantia mitjana de 1.293,7 euros mensuals.

Per la seva banda, la pensió mitjana del sistema, que comprèn les diferents classes de pensió (jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i a favor de familiars) es va situar al setembre en 957,36 euros mensuals, la qual cosa suposa un augment interanual del 3,7%.

La pensió mitjana de viduïtat es va situar en el novè mes de l'any en 679,21 euros mensuals, un 4,85% més que en igual mes de l'any passat, mentre que la d'incapacitat permanent va aconseguir una quantia mitjana de 953,73 euros mensuals, amb un increment interanual de l'1,86%.

Així mateix, la pensió mitjana d'orfandat va ascendir a 392,26 euros mensuals, un 3,2% més que el setembre de 2017, mentre que la de a favor de familiars es va situar en 556,29 euros al mes, amb un repunt del 3,66%.