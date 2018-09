Els joves agricultors i ramaders catalans demanen més ajudes destinades a la maquinària d'aplicació de purins

Els Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) encapçalen una petició per poder obrir els terminis per accedir a les ajudes destinades a la renovació de maquinària d'aplicació de purins. Per aquest motiu, a través de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), sol·liciten per escrit al Ministre d'Agricultura de l'estat espanyol, Luis Planas, que s'obri de forma urgent un nou termini de sol·licituds per aquestes ajudes del Pla Renove. El passat 15 de setembre va finalitzar el termini i un 40% del pressupost adjudicat a aquesta partida (2 dels 5 milions d'euros), s'ha quedat sense utilitzar, segons indica la JARC a través d'un comunicat de premsa.

L'associació JARC considera que han estat vàries les causes que han contribuït al fet que aquest pressupost no s'esgotés en el temps establert: per una banda, la convocatòria s'ha publicat més tard del previst (15 de juny) i s'ha desenvolupat en plena estació d'estiu. Per altra banda, els mateixos consideren que ha estat difícil complir amb el requisit d'estar en possessió de la nova màquina adquirida, ja que la indústria fabricadora s'ha vist desbordada.



Pla Renove

Les ajudes del Pla Renove 2018 estan basades en el Reial Decret de 2017, pel qual es modifiquen altres normatives dictades per a l'aplicació a l'Estat de la Política Agrària Comuna (PAC). Aquestes estableixen la prohibició de l'aplicació de purins amb sistemes de plats, ventalls o canons. La normativa dicta que aquests sistemes hauran de ser substituïts per uns altres que permeten localitzar o enterrar el purí en el sòl, sense distribució per aspersió. Aquests són els de reixes, mànegues o tubs flexibles, tubs rígids o discos. Aquest canvi del marc normatiu té la voluntat de contribuir a reduir les emissions de NH3 a l'atmosfera derivades de l'aplicació de purins i fems en l'agricultura.

L'associació de joves agricultors i ramaders catalans que han fet la petició, sostenen que aquest canvi, que acaba essent un esforç econòmic important pel primer sector, hauria de comptar amb el màxim suport de les diferents administracions no només en l'àmbit econòmic, sinó també en el de facilitar l'accés a les ajudes.