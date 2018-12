BBVA designa Onur Genç com a nou conseller delegat a partir de 2019

El Consell d'Administració de BBVA va designar Onur Genç com a nou conseller delegat de l'entitat financera, en substitució de Carlos Torres Vila. El nomenament es farà efectiu en el moment que Torres cessi del càrrec, moment en què passarà a desenvolupar la funció de president executiu del banc. Torres, al seu torn, substituirà Francisco González. Està previst que la successió tingui lloc el 31 de desembre. Genç és actualment director executiu de BBVA Compass i 'country manager' de BBVA als Estats Units. Torres va destacar que Genç «és el conseller delegat idoni» per seguir avançant en l'estratègia de l'entitat i per «impulsar la transformació» de les seves franquícies. Onur Genç, nascut a Trebisonda (Turquia) el 1974, va entrar al banc turc Garanti el 2012 com a vicepresident executiu responsable de banca minorista.